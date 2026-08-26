Kurz nach ihrem Rücktritt freut sich die ehemalige deutsche Sprinterin Alexandra Burghardt auf ihr erstes Kind. Zu den Gratulanten zählen auch zwei Schweizer Leichtathletik-Stars.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die deutsche Ex-Sprinterin Alexandra Burghardt erwartet ihr erstes Kind

Zu den ersten Gratulanten gehören Ditaji und Mujinga Kambundji

Mujinga Kambundji ist mit Burghardt gut befreundet

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Juni hat die deutsche Leichtathletin Alexandra Burghardt (32) ihren Rücktritt verkündet. «Vom ersten Startschuss bis zur olympischen Bühne. Danke für diese unglaubliche Reise», schrieb sie auf Social Media. Und betonte, dass sie sich auf ein neues Kapitel freut.

Nun ist klar, wie dieses neue Kapitel aussieht. Wie Burghardt auf Instagram mitteilt, erwartet sie ihr erstes Kind. «Werdende Mama», schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie im Bikini stolz ihren Babybauch zeigt. Die Halbzeit der Schwangerschaft scheint sie dabei schon überschritten zu haben – zumindest lässt das der Hashtag halfbaked (deutsch: halb gebacken) vermuten.

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Gratulationen zum Babyglück lassen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche andere deutsche Sportlerinnen freuen sich mit Burghardt. Auch aus der Schweiz kommen Glückwünsche. Ditaji Kambundji (24) lässt vier Emojis mit Herzaugen da, ihre Schwester Mujinga (34) schreibt: «Oooh, schon so gross.»

Als Sprinterin in den Eiskanal

Sie kennt Burghardt bestens. Mujinga Kambundji und Burghardt waren nicht nur Konkurrentinnen über 100 und 200 Meter, sondern haben auch gemeinsam trainiert und mehrere Jahre zusammengewohnt. So ist eine enge Freundschaft entstanden. Als letzten November Kambundjis Sohn Léon das Licht der Welt erblickte, wurde Burghardt dessen Gotti.

Sportlich war Burghardt nicht nur auf der Tartanbahn unterwegs. 2021 wechselte sie zusätzlich in den Eiskanal und gewann als Anschieberin gemeinsam mit Mariama Jamanka (36) bei Olympia 2022 die Silbermedaille im Zweierbob. Zwei Jahre später holte sie mit der 4x100-Meter-Staffel Olympiabronze. Auch von Weltmeisterschaften (Bronze) und Europameisterschaften (Gold) hat Burghardt Staffel-Medaillen zu Hause.