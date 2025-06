Das 50. Athletissima-Meeting in Lausanne wartet mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld auf. Mehrere Olympiasieger und Weltmeister treten am 20. August in verschiedenen Disziplinen an, besonders auf das 800-m-Rennen darf sich der Leichtathletik-Fan freuen.

Gewann vor einem Jahr ein hochstehendes 800-m-Rennen in Lausanne: Emmanuel Wanyonyi. Foto: imago/Beautiful Sports

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Teilnehmerfeld der 50. Athletissima wird immer reicher. Spannung versprechen am 20. August unter anderem das 800-m-Rennen der Männer sowie der Weitsprung. Gleich mehrere Olympiasieger sind am Start.

Im vergangenen Jahr war die Athletissima Schauplatz eines der grössten 800-m-Rennen der Geschichte: Emmanuel Wanyonyi realisierte die zweitschnellste Zeit (1:41,11), die je gelaufen wurde, und gewann vor Marco Arop und Gabriel Tual. Der Kenianer, der Kanadier und der Franzose treffen dieses Jahr in Lausanne erneut aufeinander. Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, werden sowohl der amtierende Olympiasieger als auch der Welt- und Europameister auf der Pontaise am Start stehen.

Spannung verspricht auch der Weitsprung-Wettbewerb der Männer. Mit dem Griechen Miltiadis Tentoglou, dem Jamaikaner Wayne Pinnock und Mattia Furlani aus Italien nehmen die drei Medaillengewinner der Olympischen Spiele in Paris am Wettkampf in der Waadt teil. Auch Simon Ehammer, der in Paris das Podest als Vierter knapp verpasste, wird erwartet.

Julien Alfred, die Olympiasiegerin über 100 m und Olympiazweite über 200 m, wird in Lausanne über die halbe Bahnrunde an den Start gehen. Der italienische Sprinter Marcell Jacobs, Doppelolympiasieger von Tokio, tritt in seiner Paradedisziplin 100 m an.