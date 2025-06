Jason Joseph holt ersten Diamond-League-Sieg

Jason Joseph zeigte die beste Leistung des Schweizer Trios im Rahmen der Diamond League in Rom. Der Basler gewann in starken 13,14 Sekunden das Rennen über 110 m Hürden.

1/4 Cool und schnell: Jason Joseph. Foto: Getty Images

Letztmals stiess Jason Joseph vor zwei Jahren in diesen Bereich vor, als er den Schweizer Rekord auf 13,07 senkte. Nach einem mässigen Start rollte er das Feld von hinten auf und kam zu seinem ersten Sieg im Rahmen der Diamond League.

«Ich konnte das abrufen, was ich im Training drauf habe», sagte Joseph im SRF-Interview. Er sei der zweite Teil des Rennens sehr sauber gelaufen und habe sich durch die Konkurrenz nicht nervös lassen machen. Joseph, bei dem Top und Flop sehr nahe beieinander liegen, scheint im WM-Jahr wieder top zu sein. 2023 stand er in Budapest im WM-Final.

Simon Ehammer, der am vergangenen Wochenende mit Schweizer Zehnkampf-Rekord in Götzis überzeugt hatte, blieb als Weitspringer mit Platz 6 blass. Die ersten vier Sprünge lagen zwischen 7,80 und 7,85 m. Der fünfte Versuch war ungültig. Im Final holte sich der Australier Liam Adcock mit 8,34 m den Sieg – exakt diese Weite hatte Ehammer in Götzis erreicht.

Angelica Moser kam am Ort ihres bislang grössten Erfolgs nach der Fussverletzung noch nicht auf Touren. Die Europameisterin 2024 überquerte 4,50 m, 4,65 lagen nicht mehr drin. Die Zürcherin beendete den Wettkampf im geteilten vierten Rang. «Ich hatte Mühe, die richtige Stabhärte zu finden. Der ganze Wettkampf war ein Geknorze», sagte sie.