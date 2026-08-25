Darum gehts
- Usain Bolt verlobt sich an seinem 40. Geburtstag mit Kasi Bennett
- Das Paar ist seit 13 Jahren zusammen und hat drei Kinder
- Bolt hält seit 2009 die Weltrekorde über 100 m (9,58 s) und 200 m (19,19 s)
Usain Bolt ist verlobt. Der schnellste Mensch der Welt über 100 und 200 Meter hat bei seiner Feier zum 40. Geburtstag um die Hand seiner Freundin Kasi Bennett (36) angehalten. Die beiden sind bereits seit 13 Jahren ein Paar und haben zusammen drei Kinder.
In einem gemeinsamen Instagram-Post am Montag teilt das Paar die frohe Botschaft. «Eine Million Momente haben uns hierhergeführt. Ja, immer», schreiben die frisch Verlobten in ihrem Beitrag.
Der ambitionierte Fussballer
Die Weltrekorde über 100 (9,58 Sekunden) und 200 (19,19 Sekunden) Meter hat Bolt bei den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin aufgestellt. Seither war kein Mensch schneller über diese Distanz auf der Tartanbahn. 2017 beendete der Jamaikaner seine Leichtathletik-Karriere mit acht Olympiasiegen sowie elf WM-Titeln und widmete sich seinem Kindheitstraum, Fussball-Profi zu werden.
Beim BVB absolvierte Bolt ein Probetraining, bevor er beim norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF zu einem Testspiel-Einsatz kam. Den letzten Anlauf nahm der Jamaikaner in der australischen A-League, wo er im Sommer 2018 bei den Central Coast Mariners trainierte. Zu einem Profi-Vertrag kam es aber nie.