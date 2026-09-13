Fabienne Hoenke im Final chancenlos

Die US-amerikanische Olympiasiegerin Gabrielle Thomas gewinnt über die 200 Meter mit der Jahresweltbestleistung von 21,47 Sekunden. Fabienne Hoenke wird Achte und damit Letzte im Final. Mit 22,74 läuft sie jedoch nur zwei Hundertstelsekunden langsamer als im Halbfinal – eine gute Zeit für die Aargauerin. Ihre persönliche Bestzeit von 22,46 von der EM in Birmingham überbietet sie in Budapest nur knapp.

Hoenke, die nicht mit dem Final gerechnet hat, zeigt sich im Interview mit SRF sichtlich zufrieden.