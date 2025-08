Die Jubiläumsausgabe der Athletissima wartet mit einer absoluten Topbesetzung im 100-m-Lauf der Männer auf. Sprintstar Noah Lyles wird am Mittwoch, 20. August, in Lausanne auflaufen.

Sprintstar Noah Lyles erweist der Athletissima in Lausanne die Ehre. Foto: Bernat Armangue

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Leichtathletik-Fans können sich bei der Athletissima auf einen Superstar freuen. Noah Lyles kommt nach Lausanne.

Dies kündigten die Organisatoren am Dienstag an. Gefordert wird der Olympiasieger von Paris auf der Pontaise unter anderen von seinem Landsmann Kenny Bednarek, mit dem er kürzlich einen Streit anzettelte, und dem Jamaikaner Kishane Thompson. Bednarek, der zweifache Olympia-Zweite über 200 m, siegte am Samstag bei den amerikanischen Trials, Thompson hält mit 9,75 Sekunden die Jahresweltbestzeit.

Schon früher war bekannt, dass mit dem Italiener Marcell Jacobs auch der Doppel-Olympiasieger von 2021 in seiner Paradedisziplin 100 m am Start stehen wird. Lokalmatador Timothé Mumenthaler, der Europameister über 200 m, wird sich bei der 50. Austragung der Athletissima gegen all diese Cracks behaupten müssen.