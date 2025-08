Hürden-Olympiasiegerin verblüfft in neuer Disziplin mit Bestzeit

An den amerikanischen Meisterschaften überrascht Sydney McLaughlin-Levrone mit ihrem Start über 400 m. Die Hürdenspezialistin sichert sich mit einem überzeugenden Sieg das Ticket für die WM in Tokio.

Lässt der Konkurrenz über 400 m auch ohne Hürden keine Chance: die 25-jährige Sydney McLaughlin-Levrone. Foto: Abbie Parr

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sydney McLaughlin-Levrone (25), der grosse Star der amerikanischen Leichtathletik und die erfolgreichste 400-Meter-Hürdenläuferin der Geschichte, überrascht bei den US-Ausscheidungen in Eugene (Oregon). Sie tritt nicht in ihrer Paradedisziplin an, sondern stellt sich einer neuen Herausforderung und geht über 400 m an den Start. Dabei zeigt sie eine überragende Leistung und siegt in 48,90 Sekunden, womit sie in Tokio zu den Medaillenkandidatinnen zählen dürfte.

Die 25-Jährige erklärt gegenüber der Presse, dass sie sich in dieser Saison nach einer sechsjährigen Siegesserie im 400-Meter-Hürdenlauf auf die Probe stellen wolle. «Ich will neue Wege gehen und mich auf eine andere Art und Weise übertreffen. Wir werden uns ausschliesslich auf die 400 m konzentrieren.» Über 400 m Hürden ist McLaughlin-Levrone zweifache Olympiasiegerin und hält den Weltrekord.

Überraschung bei 1500 m der Männer

Masai Russell, die Olympiasiegerin im 100-Meter-Hürdenlauf, liefert ebenfalls eine beeindruckende Leistung ab und gewinnt in 12,22 Sekunden. Im Mai hat die 25-Jährige mit 12,17 Sekunden einen amerikanischen Rekord aufgestellt, ehe eine Knöchelverletzung ihre Saison zu gefährden drohte. Bei ihrem Erfolg am Samstag scheint sie jedoch wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte zu laufen.

Bei den Männern gibt es über 1500 m eine Überraschung: Der amtierende Olympiasieger Cole Hocker wurde Dritter und verpasst damit knapp die Qualifikation für die Weltmeisterschaften.