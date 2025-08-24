DE
Starker Auftritt an der Schweizer Meisterschaft
Fabelzeit – Werro pulverisiert Schweizer Rekord über 800 m

Audrey Werro brilliert an der Schweizer Meisterschaft. Sie stellt über 800 Meter einen neuen Landesrekord auf. Und meldet damit ihre Medaillenambitionen für die WM an.
Publiziert: vor 23 Minuten
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Audrey Werro schaut ungläubig auf ihre Zeit.
Foto: keystone-sda.ch
Die 800-m-Läuferin Audrey Werro senkt an den Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld den Schweizer Rekord um knapp eine Sekunde auf 1:56,29 Minuten.

Mit diesem Wert ist die 21-jährige Freiburgerin in der Jahres-Weltbestenliste aktuell die Nummer 2. Somit zählt sie an der WM in Tokio zu den Anwärterinnen auf eine Medaille.

Der Rekordlauf kommt gewissermassen mit Ansage. Bereits am vergangenen Mittwoch im Regenwetter der Athletissima von Lausanne hat Audrey Werro in 1:57,34 Minuten Platz 2 belegt. Trotz einem Stolperer und dem Einordnen im Feld hat sie auf der Pontaise ihren bisherigen Rekord (1:57,25) nur um neun Hundertstel verpasst. In Frauenfeld kann sie nun mit ihren langen Beinen den raumgreifenden Schritt ungehindert durchziehen. Und dass die Grundschnelligkeit stimmt, hat die Athletin bereits am vergangenen Wochenende mit sehr starken 51,03 Sekunden über 400 m unter Beweis gestellt.

Im Sog von Audrey Werro gelingt auch der Walliserin Lore Hoffmann in 1:58,29 Minuten eine sehr starke Leistung.

