Ditaji Kambundji muss für die Wettkämpfe in Monaco und Luzern passen. Die EM im August scheint aber nicht in Gefahr zu sein.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Rückschlag für Weltmeisterin Ditaji Kambundji: Die 24-jährige Hürdensprinterin muss unfreiwillig eine Pause einlegen.

Nachdem die Bernerin kurzfristig am Sonntag in Paris beim Diamond-League-Meeting nicht an den Start gehen konnte, ist nun eine Zerrung im vorderen Oberschenkel diagnostiziert worden. Diese hatte sie sich vor drei Tagen beim Warm-up zugezogen.

«Ich wäre sehr gerne in Monaco und bei Spitzen Leichtathletik Luzern gestartet», teilt Kambundji in einer Medienmitteilung mit. Unklar ist, ob sie rechtzeitig fit wird für die Schweizer Meisterschaften. Diese finden am Wochenende des 25. und 26. Juli im Zürcher Letzigrund statt.

Nicht in Gefahr scheinen die Europameisterschaften im britischen Birmingham (10. bis 16. August). Diese bleiben gemäss Statement das «grosse Saisonziel» von Ditaji Kambundji.