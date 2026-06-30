Stabhochspringerin Moser nach Sieg in Paris verletzt

Stabhochspringerin Angelica Moser erlitt bei ihrem Sieg in Paris eine Bänderverletzung am rechten Fuss. Die Zürcherin begann am Dienstag mit intensiver Therapie, ein Start am Freitag in Nancy ist ausgeschlossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Angelica Moser verletzt sich in Paris beim Stabhochsprung am rechten Fuss

Stab verursacht Schlag gegen Schienbein und Fuss nach Sprungversuch über 4,90 m

Therapie gestartet, Start in Nancy am 3. Juli ausgeschlossen

Marco Pescio Reporter Sport

Nach dem Sturzschock in der Diamond League in Paris herrscht bei Stabhochspringerin Angelica Moser (28) nun Klarheit: Die Zürcherin hat in der französischen Hauptstadt eine mittelgradige Bänderverletzung am rechten Fuss erlitten, wie ihr Management am Dienstagnachmittag bekannt gibt.

Moser hatte am Sonntag, als sie bereits als Siegerin feststand (4,77 m), noch einen Versuch über 4,90 m gestartet und verlor nach dem Absprung den Griff am Stab. Ein Schlag des Stabs ans rechte Schienbein und den rechten Fuss verursachte letztlich die Blessur.

«In Absprache mit Martin Narozny, Verbandsarzt von Swiss Athletics, hat Angelica Moser bereits am Dienstagmorgen mit intensiver Therapie begonnen», heisst es vonseiten ihres Managements. Ziel sei es, den Fuss bald wieder voll belasten zu können.

Moser will so schnell wie möglich wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Ein Start am Freitag beim Meeting Stanislas in Nancy (Fr) kommt aber zu früh.