Fast vier Jahre nach ihrem Rücktritt kündigt Sprint-Legende Allyson Felix ihr Comeback an. Die US-Amerikanerin will 2028 in ihrer Heimat Los Angeles die Olympischen Spiele bestreiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Allyson Felix plant Olympiacomeback 2028 in Los Angeles mit 42 Jahren

Felix präsentierte ihrem Bruder das «Project Six» für ihre sechsten Spiele

Bisher 31 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Im Sommer 2022 endete eine ikonische Leichtathletik-Karriere: Allyson Felix trat zum letzten Mal bei einer WM an, gewann mit der 4x400 m Staffel noch einmal Gold. Es war ihre 20. Medaille an Weltmeisterschaften, die 14. goldene. Hinzu kommen elf Olympia-Medaillen, siebenmal gewann sie dabei Gold.

Jetzt will sie es noch einmal wissen. Wie die mittlerweile 40-jährige US-Amerikanerin dem Magazin «Time» bestätigt, plant sie ein Comeback auf die Olympischen Sommerspiele in ihrer Heimat Los Angeles im Jahr 2028. «In diesem Alter sollte ich wahrscheinlich zu Hause bleiben und mich um meine Kinder kümmern und solche Sachen machen. Aber warum? Drehen wir den Spiess doch einfach mal um. Packen wir es an.»

Die Idee dazu existiert schon länger. So schreibt das Magazin, dass Felix ihren Bruder Wes im letzten Juni schon um ein für ihn überraschend formelles Treffen gebeten habe. Da habe sie ihm dann eine Präsentation mit dem Titel «Project Six» (dt.: Projekt Sechs) gezeigt – es ging um die Teilnahme an ihren sechsten Olympischen Spielen. Wes Felix konnte es nicht glauben, wie er erzählt: «Ich glaubte nie im Leben daran, dass sie mir das sagen will. Mir wären eine Million andere Dinge in den Sinn gekommen, aber nicht das.»

Olympia in der Heimat als grosser Antrieb

Ihr Antrieb sei nicht das Geld: «Ginge es darum, wäre die Leichtathletik der falsche Sport.» Auch der Ruhm sei ihr nicht wichtig: «Ich fühle mich erfüllt.» Ihr gehe es darum, an einem Grossanlass in ihrer Heimatstadt teilzunehmen. In besagter Präsentation soll sie etwa geschrieben haben: «Das ist eine einmalige Heimkehr. Und das ist das Einzige, was mich zurückbringen kann.»

Um sich für die Spiele qualifizieren zu können, muss sie an den US-Trials teilnehmen. Und dafür sind Teilnahmen an bestimmten Wettkämpfen nötig. Geplant sind diese im Jahr 2027, einen kompletten Trainingsplan will sie im Oktober anpacken. Felix ist sich bewusst: «Ich bin mit 40 natürlich nicht auf dem Zenit, da mache ich mir keine Illusionen.»

Doch nur schon bei der Eröffnungszeremonie dabei sein zu können, wäre ein Traum für Felix, die dann 42 wäre: «Ich habe schon oft erlebt, wie Athleten der Gastgebernation lautstark bejubelt wurden. Das würde ich auch gerne erfahren.»