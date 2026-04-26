Die magische Zwei-Stunden-Marke im Marathon ist geknackt: Der Kenianer Sabastian Sawe gewinnt den London Marathon in 1:59:30 Stunden. Auch bei den Frauen gibt es einen Weltrekord.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Erstmals benötigt ein Mensch in einem offiziellen Wettkampf weniger als zwei Stunden für einen Marathon: Der Kenianer Sabastian Sawe legt die 42,195 Kilometer lange Strecke in London in einer Zeit von 1:59:30 Stunden zurück und stellt damit einen neuen Weltrekord auf.

Der 29-Jährige ist damit der Stärkste in einem enorm schnellen Rennen: Yomif Kejelcha aus Äthiopien ist nur elf Sekunden langsamer und bleibt damit ebenfalls unter der Zwei-Stunden-Marke. Dritter wird Jacob Kiplimo – auch der Mann aus Uganda ist in 2:00:28 Stunden schneller als der bisherige Weltrekord von Kelvin Kiptum (2:00:35 Stunden).

Zwei Schweizer Siege in den Rollstuhl-Rennen

Eine Bestmarke gibts in der britischen Hauptstadt auch bei den Frauen: Die Äthiopierin Tigst Assefa gewinnt das Rennen in 2:15:41 Stunden – so schnell ist in einem Marathon, bei dem nur Frauen teilgenommen haben, noch keine Läuferin gewesen. Hinter ihr folgen zwei Kenianerinnen: Hellen Obiri und Joyciline Jepkosgei verlieren beide weniger als 15 Sekunden auf Assefa.

Der historische Sonntag in London ist auch ein erfolgreicher aus Schweizer Sicht: Im Rollstuhl-Rennen gibt es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen einen Sieg. Deutlich ist die Angelegenheit auf Männerseite: Marcel Hug nimmt seinem ersten Verfolger Leo Xingchuan aus China über viereinhalb Minuten ab. Mehr zittern muss da Catherine Debrunner, die sich in einem engen Finale knapp vor der US-Amerikanerin Tatyana McFadden durchsetzt. Mit Manuela Schär landet als Dritte noch eine weitere Schweizerin auf dem Podest.