Die Schweizer Frauen-Staffel holt bei der U20-WM in Eugene sensationell Silber über 4x100 Meter. Mara Schwitter, Xenia Buri, Milla Tonazzi und Joy Umegbolu liefen mit 43,36 Sekunden knapp hinter Jamaika ins Ziel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer U20-Frauenstaffel holt Silber über 4 x 100 Meter.

Zeit von 43,36 Sekunden, nur 0,04 hinter eigener Bestleistung.

Die Männer-Staffel wurde disqualifiziert.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Die Schweiz holte an den U20-Weltmeisterschaften in Eugene (USA) die zweite Medaille. Das Team um Mara Schwitter, Xenia Buri, Milla Tonazzi und Joy Umegbolu lief über 4 x 100 Meter auf Rang 2 und musste sich nur den Jamaikanerinnen geschlagen geben. Im Ziel stoppte die Uhr bei 43,36 Sekunden. Mit dieser Zeit liegt man nur 4 Hundertstel hinter der eigenen Bestleistung. Jamaika lief mit einer Zeit von 42,89 Sekunden ins Ziel und stellte somit eine neue U20-Jahresweltbestzeit auf. Bereits 2024 lief die Schweiz an der U20-Frauen-WM hinter dem karibischen Inselstaat auf Rang 2. Damals war es die erste Schweizer Staffel-Medaille bei einer U20-WM.

Die vier Läuferinnen sind überwältigt. Xenia Buri (18) meinte gegenüber Swiss Athletics: «Wir haben immer gewusst, dass wir es können. Man muss es aber dann auch immer zuerst auf die Bahn bringen.» Die Silbermedaille ist die zweite Medaille für die Schweiz an den diesjährigen U20-Weltmeisterschaften. Anna Pfister durfte im Siebenkampf überraschend über Bronze jubeln.

Männerstaffel disqualifiziert

Leider konnte die Schweizer Männerstaffel über 4 x 100 Meter nicht jubeln. Das Team mit Emile Mumenthaler, Akira Eghagha, Luca Marrocco und Ashik Begum lief auf den guten 5. Rang, wurde aber im Nachgang disqualifiziert.