Darum gehts
- Leichtathletik-EM in Birmingham startet am Montag, 10. August 2026
- 50 Goldmedaillen in sieben Tagen, Entscheidungen jeden Abend
- Letzigrund-Meisterschaften als Vorbereitung für Schweizer Athleten
Erst gerade gingen im Zürcher Letzigrund die Schweizermeisterschaften über die Bühne, schon steht mit der Leichtathletik-EM im englischen Birmingham das ganz grosse Saisonhighlight an. Ab heute dreht sich in der fussballverrückten Stadt alles um die Wettkämpfe auf roten Bahnen, Matten und Sand.
Während sieben Tagen werden 50 Goldmedaillen verteilt, wobei von Stabhochsprung über 3000 Meter Hindernis bis zu Hammerwerfen alles dabei ist. Bereits heute Abend werden unter anderem die Europameisterinnen über 100 Meter gekürt. An jedem Wettkampftag folgen weitere Entscheidungen.
Heutiges Programm (Montag, 10. August 2026)
Morgensession
11.35 Uhr: Kugelstossen Qualifikation A+B (Frauen)
11.40 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation A (Männer)
11.45 Uhr: 800 Meter 1. Runde (Männer)
12.25 Uhr: 100 Meter 1. Runde (Frauen)
12.30 Uhr: Weitsprung Qualifikation A+B (Männer)
12.55 Uhr: 400 Meter 1. Runde (Männer)
13.20 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation B (Männer)
13.35 Uhr: 400 Meter Hürden 1. Runde (Frauen)
13.40 Uhr: Kugelstossen Qualifikation A+B (Männer)
Abendsession
🏅20.03 Uhr: Kugelstossen Final (Frauen)
20.10 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation A (Frauen)
20.35 Uhr: 100 Meter Hürden 1. Runde (Frauen)
20.55 Uhr: Dreisprung Qualifikation A+B (Frauen)
21.10 Uhr: 100 Meter Halbfinal (Frauen)
🏅21.33 Uhr: Kugelstossen Final (Männer)
21.38 Uhr: Hammerwerfen Qualifikation B (Frauen)
🏅21.40 Uhr: 5000 Meter Final (Männer)
22 Uhr: 3000 Meter Hindernis 1. Runde (Frauen)
🏅22.40 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Mixed)
🏅22.50 Uhr: 100 Meter Final (Frauen)
Dienstag, 11. August 2026
Morgensession
11.33 Uhr: Hochsprung Qualifikation A+B (Männer)
11.35 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation A (Männer)
11.45 Uhr: 400 Meter Hürden Halbfinal (Frauen)
12.15 Uhr: 100 Meter 1. Runde (Männer)
12.40 Uhr: 110 Meter Hürden 1. Runde (Männer)
13 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation B (Männer)
13.05 Uhr: 800 Meter 1. Runde (Frauen)
13.40 Uhr: 400 Meter Hürden 1. Runde (Männer)
Abendsession
20.05 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation A+B (Frauen)
🏅20.10 Uhr: Hammerwerfen Final (Männer)
🏅20.25 Uhr: 5000 Meter Final (Frauen)
20.55 Uhr: 100 Meter Hürden Halbfinal (Frauen)
🏅21.16 Uhr: Weitsprung Final (Männer)
21.32 Uhr: 100 Meter Halbfinal (Männer)
22 Uhr: 400 Meter Halbfinal (Männer)
🏅22.30 Uhr: 100 Meter Hürden Final (Frauen)
🏅22.47 Uhr: 100 Meter Final (Männer)
Mittwoch, 12. August 2026
Morgensession
11.35 Uhr: 100 Meter Zehnkampf Vorläufe (Männer)
11.40 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation A (Frauen)
12.05 Uhr: 400 Meter 1. Runde (Frauen)
12.20 Uhr: Weitsprung Zehnkampf A+B (Männer)
12.40 Uhr: 200 Meter 1. Runde (Frauen)
13 Uhr: Diskuswerfen Qualifikation B (Frauen)
13.20 Uhr: 800 Meter Halbfinal (Männer)
13.40 Uhr: Kugelstossen Zehnkampf A+B (Männer)
13.55 Uhr: 400 Meter Hürden Halbfinal (Männer)
Abendsession
20.05 Uhr: Hochsprung Zehnkampf A+B (Männer)
🏅20.45 Uhr: Hammerwerfen Final (Frauen)
20.55 Uhr: 110 Meter Hürden Halbfinal (Männer)
21.20 Uhr: 200 Meter Halbfinal (Frauen)
21.40 Uhr: Dreisprung Qualifikation A+B (Männer)
🏅21.50 Uhr: 400 Meter Final (Männer)
🏅22.08 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Frauen)
22.22 Uhr: 400 Meter Zehnkampf Vorläufe (Männer)
🏅22.47 Uhr: 110 Meter Hürden Final (Männer)
Donnerstag, 13. August 2026
Morgensession
11.33 Uhr: 110 Meter Hürden Zehnkampf Vorläufe (Männer)
11.55 Uhr: Hochsprung Qualifikation A+B (Frauen)
12.05 Uhr: 200 Meter 1. Runde (Männer)
12.20 Uhr: Diskuswerfen Zehnkampf Gruppe A (Männer)
12.30 Uhr: 3000 Meter Hindernis 1. Runde (Männer)
13.10 Uhr: 800 Meter Halbfinal (Frauen)
13.25 Uhr: Diskuswerfen Zehnkampf Gruppe B (Männer)
13.45 Uhr: 400 Meter Halbfinal (Frauen)
14 Uhr: Stabhochsprung Zehnkampf Gruppe A (Männer)
14.35 Uhr: Speerwerfen Qualifikation A (Männer)
14.45 Uhr: Stabhochsprung Zehnkampf Gruppe B (Männer)
15.55 Uhr: Speerwerfen Qualifikation B (Männer)
Abendsession
19.35 Uhr: Speerwerfen Zehnkampf Gruppe A (Männer)
20.35 Uhr: Speerwerfen Zehnkampf Gruppe B (Männer)
🏅20.40 Uhr: Dreisprung Final (Frauen)
🏅20.50 Uhr: Stabhochsprung Final (Frauen)
21.05 Uhr: 200 Meter Halbfinal (Männer)
🏅21.29 Uhr: 3000 Meter Hindernis Final (Frauen)
🏅21.45 Uhr: Diskuswerfen Final (Männer)
🏅22.10 Uhr: 1500 Meter Zehnkampf Final (Männer)
🏅22.28 Uhr: 800 Meter Final (Männer)
🏅22.50 Uhr: 200 Meter Final (Frauen)
Freitag, 14. August 2026
Morgensession
11.35 Uhr: 100 Meter Hürden Siebenkampf Vorläufe (Frauen)
11.40 Uhr: Speerwerfen Qualifikation A (Frauen)
11.50 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation A+B (Männer)
12.05 Uhr: 4x400 Meter Staffel 1. Runde (Männer)
12.25 Uhr: Hochsprung Siebenkampf A+B (Frauen)
12.35 Uhr: 4x400 Meter Staffel 1. Runde (Frauen)
13 Uhr: Speerwerfen Qualifikation B (Frauen)
13.05 Uhr: 1500 Meter 1. Runde (Männer)
Abendsession
20.35 Uhr: Kugelstossen Siebenkampf A+B (Frauen)
🏅20.45 Uhr: 10'000 Meter Final (Frauen)
🏅21 Uhr: Hochsprung Final (Männer)
🏅21.30 Uhr: Diskuswerfen Final (Frauen)
🏅21.40 Uhr: 400 Meter Hürden Final (Männer)
21.55 Uhr: 200 Meter Siebenkampf Vorläufe (Frauen)
🏅22.25 Uhr: 200 Meter Final (Männer)
🏅22.46 Uhr: 800 Meter Final (Frauen)
Samstag, 15. August 2026
Morgensession
🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Männer)
🏅8.30 Uhr: Halbmarathon Gehen Final (Frauen)
🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Männer)
🏅8.30 Uhr: Marathon Gehen Final (Frauen)
11.25 Uhr: Weitsprung Siebenkampf A+B (Frauen)
12.50 Uhr: Weitsprung Qualifikation A+B (Frauen)
12.55 Uhr: Speerwerfen Siebenkampf A+B (Frauen)
13.15 Uhr: 1500 Meter 1. Runde (Frauen)
13.40 Uhr: 4x100 Meter Staffel 1. Runde (Frauen)
14 Uhr: 4x100 Meter Staffel 1. Runde (Männer)
Abendsession
🏅20.45 Uhr: 800 Meter Siebenkampf Final (Frauen)
🏅21.01 Uhr: Speerwerfen Final (Männer)
🏅21.07 Uhr: Hochsprung Final (Frauen)
🏅21.10 Uhr: 400 Meter Final (Frauen)
🏅21.17 Uhr: Dreisprung Final (Männer)
🏅21.25 Uhr: 10'000 Meter Final (Männer)
🏅22.07 Uhr: 1500 Meter Final (Männer)
🏅22.33 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Männer)
🏅22.48 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Frauen)
Sonntag, 16. August 2026
Morgensession
🏅8.30 Uhr: Marathon Final (Frauen)
🏅9.10 Uhr: Marathon Final (Männer)
Abendsession
🏅20.30 Uhr: Stabhochsprung Final (Männer)
🏅20.55 Uhr: Speerwerfen Final (Frauen)
🏅21.05 Uhr: Weitsprung Final (Frauen)
🏅21.35 Uhr: 4x100 Meter Staffel Final (Mixed)
🏅21.50 Uhr: 3000 Meter Hindernis Final (Männer)
🏅22.13 Uhr: 1500 Meter Final (Frauen)
🏅22.33 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Frauen)
🏅22.48 Uhr: 4x400 Meter Staffel Final (Männer)