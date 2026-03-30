Ein Drittel der Stimmen an den Sports Awards entfallen auf die Medien. Darunter auch auf die Blick-Sportredaktion, die in Person von Blick-Sportchef Emanuel Gisi ihre Stimmen abgab. Hier sagen wir, wie wir abgestimmt haben – und warum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Odermatt und Mujinga Kambundji sind Sportler des Jahres

In fünf von sechs Kategorien stimmte Blick für den späteren Sieger

Blick wählte Leonardo Genoni zum MVP, Géraldine Reuteler hat gewonnen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Emanuel Gisi Sportchef

Sportler des Jahres (Sieger: Odermatt)

1. Marco Odermatt (Ski alpin)

2. Noè Ponti (Schwimmen)

3. Loïc Meillard (Ski alpin)

Blick-Urteil: Marco Odermatt dominierte den Ski-Weltcup 2025 nahezu nach Belieben, holte 2024/25 bis auf die Slalom-Kugel sämtliche Kristallkugeln. Der Nidwaldner bleibt das Mass aller Dinge und ist mittlerweile der erfolgreichste Skifahrer der Geschichte. Odermatts Dominanz ist das Pech von Schwimm-Star Noè Ponti, der sich 2025 trotz drei Europameistertiteln, zweimal WM- und einmal EM-Silber im Blick-Ranking knapp hinter Odermatt einreihen muss.

Die Gewinner und Gewinnerinnen der Sports Awards Sportlerin des Jahres: Ditaji Kambundji (Leichtathletik, 1. Auszeichnung) Sportler des Jahres: Marco Odermatt (Ski alpin, 5. Auszeichnung) MVP des Jahres: Géraldine Reuteler (Frauen-Nationalteam, 1. Auszeichnung) SRF 3 Best Talent: Debora Annen (Bob, 1. Auszeichnung) Team des Jahres: Eishockey-Nationalmannschaft der Männer (3. Auszeichnung) Para-Sportler/in des Jahres: Catherine Debrunner (Rollstuhlsport, 2. Auszeichnung) Trainer des Jahres: Patrick Fischer (Eishockey-Nati, 3. Auszeichnung) Sportlerin des Jahres: Ditaji Kambundji (Leichtathletik, 1. Auszeichnung) Sportler des Jahres: Marco Odermatt (Ski alpin, 5. Auszeichnung) MVP des Jahres: Géraldine Reuteler (Frauen-Nationalteam, 1. Auszeichnung) SRF 3 Best Talent: Debora Annen (Bob, 1. Auszeichnung) Team des Jahres: Eishockey-Nationalmannschaft der Männer (3. Auszeichnung) Para-Sportler/in des Jahres: Catherine Debrunner (Rollstuhlsport, 2. Auszeichnung) Trainer des Jahres: Patrick Fischer (Eishockey-Nati, 3. Auszeichnung) Mehr

Sportlerin des Jahres (Siegerin Kambundji)

1. Ditaji Kambundji (Leichtathletik)

2. Camille Rast (Ski alpin)

3. Marlen Reusser (Rad Strasse)

Blick-Urteil: Weltmeisterin in einer Weltsportart! Was Hürdensprinterin Ditaji Kambundji 2025 gelungen ist, lässt sich kaum hoch genug einschätzen. Noch dazu in einer Disziplin, in der die Leistungsdichte extrem hoch ist. Unverständlich dagegen, dass es Belinda Bencic nicht einmal auf die Nominations-Longlist der Veranstalter geschafft hat. Ein schlechter Witz, der auf nicht allzu viel Sport-Sachverstand schliessen lässt.

Team des Jahres (Siegerin Hockey-Nati)

1. Nationalmannschaft Männer (Eishockey)

2. ZSC Lions (Eishockey)

3. Team Schweiz Männer (Kunstturnen)

Blick-Urteil: Wer an einer Hockey-WM (schon wieder) Silber holt, hat den Titel des Teams des Jahres verdient. Wobei der ZSC mit dem Double aus Meistertitel und Champions League durchaus auch einige Argumente auf seiner Seite hat. Die Fussball-Frauen-Nati, ebenfalls nominiert, hat ein schönes Sommermärchen geschrieben und die Sport-Nation inspiriert – unter dem Strich bleibt leistungsmässig zu wenig hängen für einen Platz in den Top 3 von Blick.

Para-Sportler des Jahres (Siegerin Debrunner)

1. Catherine Debrunner (Leichtathletik - Rollstuhl, Bahn und Strasse)

2. Flurina Rigling (Rad, Bahn und Strasse)

3. Marcel Hug (Rollstuhl, Bahn und Strasse)

Blick-Urteil: Neunfache Weltrekordhalterin, zweifache Marathon-Siegerin 2025, dazu ein zweiter Platz. Catherine Debrunner gehört in der ewigen Para-Bestenliste in den Olymp. 2025 war keine besser als sie.

Trainer des Jahres (Sieger Fischer)

1. Patrick Fischer (Eishockey)

2. Massimo Meloni (Schwimmen)

3. Florian Clivaz (Leichtathletik)

Blick-Urteil: Der Mann hat das Selbstverständnis des Schweiz Hockeys in den letzten Jahren einmal auf links gedreht: Patrick Fischer holte mit der Hockey-Nati die dritte WM-Silbermedaille. Davor kann man sich nur verneigen.

MVP (Siegerin Reuteler)

Leonardo Genoni (Eishockey)

Blick-Urteil: Vielleicht der beste Goalie ausserhalb der NHL und immer da, wenn es gilt, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Wertvoller als Silberheld Leonardo Genoni war für Blick 2025 niemand.