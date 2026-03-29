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Sports-Awards-Gala live
Die ersten Stars sind da – Gut-Behrami fehlt bei Preisverleihung

Am Sonntagabend werden in Zürich die Sports Awards für das Jahr 2025 vergeben. Um 20 Uhr beginnt die Gala, hier im Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Carlo Steiner, Marco Pescio und Matthias Dubach
vor 37 Minuten

Die ersten Stars sind schon da

Die Sportstars treffen nach und nach im SRF-Studio ein. Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen (24) ist zum Beispiel schon da. 

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Franjo von Allmen vor der Sports-Awards-Gala.
Foto: keystone-sda.ch
vor 42 Minuten

Lara Gut-Behrami ist abwesend

Die als Sportlerin des Jahres nominierte Lara Gut-Behrami (34) wird nicht an der Sports-Awards-Gala teilnehmen. Ob der aktuell verletzte Ski-Star per Live-Schaltung auftreten wird, ist derzeit noch nicht bekannt – ebenso wie die Begründung für ihre Absage.

Während bei den Männern alle Nominierten vor Ort sein werden, fehlen bei den Frauen auch Mathilde Gremaud (26; Ski Freestyle) und die Rad-Weltmeisterin Marlen Reusser (34). 

Lara Gut-Behrami ist bei den Sports Awards nicht vor Ort.
Foto: keystone-sda.ch
vor 19 Minuten

Warum werden die Awards erst jetzt vergeben?

Eigentlich wäre die Gala für den 4. Januar geplant gewesen. Aufgrund der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar wurde der Event jedoch verschoben.

vor 27 Minuten

Die Nominierten

Sportlerin des Jahres

Mathilde Gremaud (Ski Freestyle), Lara Gut-Behrami (Ski alpin), Ditaji Kambundji (Leichtathletik), Alessandra Keller (Mountainbike), Camille Rast (Ski alpin), Marlen Reusser (Rad)

Sportler des Jahres

Loïc Meillard (Ski alpin), Marco Odermatt (Ski alpin), Armon Orlik (Schwingen), Noè Ponti (Schwimmen), Noe Seifert (Kunstturnen), Franjo von Allmen (Ski alpin)

Team des Jahres

Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Eishockey-Nati Männer, Fussball-Nati Frauen

Paralympische Sportler/in des Jahres

Catherine Debrunner (Leichtathletik), Marcel Hug (Leichtathletik), Flurina Rigling (Rad)

Trainer/in des Jahres

Florian Clivaz (Coach Ditaji Kambundji), Patrick Fischer (Trainer Eishockey-Männer-Nati), Pia Sundhage (Trainerin Fussball-Frauen-Nati)

MVP

Sven Andrighetto (Eishockey), Leonardo Genoni (Eishockey), Lara Heini (Unihockey), Géraldine Reuteler (Fussball), Tabea Schmid (Handball), Yann Sommer (Fussball)

SRF 3 Best Talent Sport

Debora Annen (Bob), Henry Bernet (Tennis), April Fohouo (Judo)

vor 30 Minuten

Der Bewertungszeitraum

Für die Vergabe der Sports Awards 2025 wird der Zeitraum zwischen dem 1. November 2024 und dem 31. Oktober 2025 berücksichtigt. Die Meinung der Medienvertreter, der Sportlerinnen und Sportler sowie das Publikumsvoting fliessen zu je einem Drittel in die Bewertung ein. Deshalb kann es sein, dass auch die Leistungen nach dem offiziellen Bewertungszeitraum das Ergebnis beeinflussen, weil sich das Publikum an die jüngsten Leistungen der Athletinnen und Athleten erinnert. 

Weitere News zu den Awards findest du hier.

vor 47 Minuten

Willkommen im Ticker

Ab 20 Uhr werden die Sports Awards für das Jahr 2025 vergeben. Hier im Ticker bist du live mit dabei. 

Ende des Livetickers
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