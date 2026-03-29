Die ersten Stars sind schon da
Die Sportstars treffen nach und nach im SRF-Studio ein. Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen (24) ist zum Beispiel schon da.
Lara Gut-Behrami ist abwesend
Die als Sportlerin des Jahres nominierte Lara Gut-Behrami (34) wird nicht an der Sports-Awards-Gala teilnehmen. Ob der aktuell verletzte Ski-Star per Live-Schaltung auftreten wird, ist derzeit noch nicht bekannt – ebenso wie die Begründung für ihre Absage.
Während bei den Männern alle Nominierten vor Ort sein werden, fehlen bei den Frauen auch Mathilde Gremaud (26; Ski Freestyle) und die Rad-Weltmeisterin Marlen Reusser (34).
Warum werden die Awards erst jetzt vergeben?
Eigentlich wäre die Gala für den 4. Januar geplant gewesen. Aufgrund der Brandkatastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar wurde der Event jedoch verschoben.
Die Nominierten
Sportlerin des Jahres
Mathilde Gremaud (Ski Freestyle), Lara Gut-Behrami (Ski alpin), Ditaji Kambundji (Leichtathletik), Alessandra Keller (Mountainbike), Camille Rast (Ski alpin), Marlen Reusser (Rad)
Sportler des Jahres
Loïc Meillard (Ski alpin), Marco Odermatt (Ski alpin), Armon Orlik (Schwingen), Noè Ponti (Schwimmen), Noe Seifert (Kunstturnen), Franjo von Allmen (Ski alpin)
Team des Jahres
Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Eishockey-Nati Männer, Fussball-Nati Frauen
Paralympische Sportler/in des Jahres
Catherine Debrunner (Leichtathletik), Marcel Hug (Leichtathletik), Flurina Rigling (Rad)
Trainer/in des Jahres
Florian Clivaz (Coach Ditaji Kambundji), Patrick Fischer (Trainer Eishockey-Männer-Nati), Pia Sundhage (Trainerin Fussball-Frauen-Nati)
MVP
Sven Andrighetto (Eishockey), Leonardo Genoni (Eishockey), Lara Heini (Unihockey), Géraldine Reuteler (Fussball), Tabea Schmid (Handball), Yann Sommer (Fussball)
SRF 3 Best Talent Sport
Debora Annen (Bob), Henry Bernet (Tennis), April Fohouo (Judo)
Der Bewertungszeitraum
Für die Vergabe der Sports Awards 2025 wird der Zeitraum zwischen dem 1. November 2024 und dem 31. Oktober 2025 berücksichtigt. Die Meinung der Medienvertreter, der Sportlerinnen und Sportler sowie das Publikumsvoting fliessen zu je einem Drittel in die Bewertung ein. Deshalb kann es sein, dass auch die Leistungen nach dem offiziellen Bewertungszeitraum das Ergebnis beeinflussen, weil sich das Publikum an die jüngsten Leistungen der Athletinnen und Athleten erinnert.
Weitere News zu den Awards findest du hier.
Willkommen im Ticker
Ab 20 Uhr werden die Sports Awards für das Jahr 2025 vergeben. Hier im Ticker bist du live mit dabei.