Lara Gut-Behrami ist abwesend

Die als Sportlerin des Jahres nominierte Lara Gut-Behrami (34) wird nicht an der Sports-Awards-Gala teilnehmen. Ob der aktuell verletzte Ski-Star per Live-Schaltung auftreten wird, ist derzeit noch nicht bekannt – ebenso wie die Begründung für ihre Absage.

Während bei den Männern alle Nominierten vor Ort sein werden, fehlen bei den Frauen auch Mathilde Gremaud (26; Ski Freestyle) und die Rad-Weltmeisterin Marlen Reusser (34).