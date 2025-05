Kein Podestplatz für Schweizer Delegation

Ditaji Kambundji verpasst am Diamond-League-Meeting in Rabat das Podest über 100 m Hürden um zwei Hundertstel. 26 Hundertstel hinter der Siegerin Tobi Amusan (Nigeria) belegt Kambundji Platz 4.

Diamond League in Rabat

1/2 Ditaji Kambundji (rechts neben der Polin Pia Skrzyszowska) wird in Rabat Vierte über 100 m Hürden. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ditaji Kambundji brilliert in der Hallensaison mit EM-Gold und WM-Silber und einem Europarekord über 60 m Hürden. Beim ersten Freiluftstart muss sich Kambundji von zwei Europäerinnen schlagen lassen: von der Niederländerin Nadine Visser (12,67) und von der Polin Pia Skrzyszowska (12,69). Kambundji verpasst ihre persönliche Bestzeit (12,40) um 31 Hundertstel.

Auch Angelica Moser, die Stabhochspringerin, lanciert in Rabat ihre Freiluftsaison – nachdem sie im März an den Hallen-Weltmeisterschaften trotz eines Bänderrisses im Fuss Bronze gewonnen hat. Moser überspringt 4,50 m im zweiten Versuch, scheitert danach aber dreimal an der Höhe von 4,63 und belegt den fünften Schlussrang. Die Amerikanerin Katie Moon siegt mit 4,73.

Die Mittelstreckenläuferinnen Audrey Werro als Neunte in 1:58,97 Minuten über 800 m und Lore Hoffmann als 14. in 4:05,77 (persönliche Bestzeit) über 1500 m klassieren sich in der zweiten Ranglistenhälfte.