Sie an der Leichtathletik-EM, er in den Hockey-Playoffs

1/7 Seit sechs Jahren zusammen: Kugelstösserin Miryam Mazenauer (r.) und Hockeyspieler Marco Forrer. Foto: Andreas Butz/Appenzeller Verlag

Darum gehts Kurzfristig durfte Kugelstösserin Mazenauer an die Hallen-EM

Dafür musste für die Lehrerin schnell eine Stellvertretung her

Gleichzeitig zog ihr Freund Marco Forrer in den Playoff-Final ein

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Wumm! Das 4-Kilo-Geschoss schlägt kurz nach der 17-Meter-Marke auf der Matte auf. Kugelstösserin Miryam Mazenauer (25) erlebt an der Hallen-EM in Apeldoorn (Ho) am vergangenen Wochenende vor rund 4'000 Zuschauern ein Highlight in ihrer Karriere. Die Final-Quali am goldenen Schweizer Samstag verpasst die aktuell beste Schweizer Kugelstösserin zwar klar, ihre ansehnliche Weite nimmt sie aber gerne mit.

Nur Stunden davor in der Schweiz kegelt Hockeyspieler Marco Forrer (28) mit dem EHC Visp Thurgau aus den Swiss-League-Playoffs. Nach dem vierten Sieg im vierten Duell jubeln die Walliser vor 3'500 Fans über die frühestmögliche Final-Quali und warten auf ihren Gegner Basel, der später im Spiel 7 gegen Olten alles klar macht. Der Visper Traum vom Aufstieg lebt.

Es ist ein turbulenter Monat, den das Paar Mazenauer/Forrer gerade erlebt. «Es ist sehr cool, läuft sehr viel, wir beide sind gerade stark auf unsere Themen fokussiert. Wir geniessen diese Zeit, sehen uns aber aktuell nicht so viel», sagte Mazenauer am vergangenen Samstag nach der Kugelstoss-Quali in Apeldoorn zu Blick. Sie unterstützten sich während der Hallen-EM gegenseitig aus der Ferne. «Wir sind fleissig am Schreiben und Telefonieren und sprechen über anderes, damit der Fokus nicht immer nur beim Sport ist.»

Marco Forrer ist ihr Coach – sie lernten sich im Kraftraum kennen

Turbulent war auch, dass Mazenauer erst in der Woche vor der EM erfahren hatte, dass sie nach Holland darf. «Bei der Arbeit musste ich kurzfristig eine Stellvertretung organisieren, ich gebe noch Schule.» In Bern unterrichtet sie in einem 50-Prozent-Pensum, sie ist Fachlehrperson für Mathe und das Fach «Natur, Mensch, Gesellschaft». «Es waren vollgepackte Tage bis zur EM.»

Ansonsten sieht sich das Paar sogar im Training. Da schlüpft Marco Forrer, der mehrere Saisons für Davos und Fribourg in der National League spielte, in die Rolle des Coachs. «Er ist im Moment verantwortlich für die technischen Aspekte», berichtet Miryam Mazenauer. Für den Kraftbereich ist Adrian Rothenbühler zuständig, der Trainer von Europameisterin Angelica Moser (27).

Beim Sport haben sich Mazenauer und Forrer kennengelernt. Vor sechs Jahren. «Es war im Kraftraum in Teufen im Appenzell. Er hat das Sommertraining bei René gemacht, ich war auch dort. Dann hat es gefunkt.» René Wyler ist Leiter des Sportleistungszentrums Appenzellerland und Co-Trainer von Vize-Europameister Simon Ehammer (25). Auch jetzt, wo Mazenauer in Bern wohnt und trainiert, läuft die Appenzellerin immer noch für den heimischen TV Teufen auf.

Und nun ist ja die Leichtathletik-EM vorüber. Sitzt Mazenauer also beim Final-Auftakt ihres Freunds am Sonntag in Basel im Stadion? Wieder nicht. Die Kugelstösserin reist für den Winterwurf-Cup dieses Wochenende nach Zypern und kann sich da im Nationaltrikot mit internationaler Konkurrenz messen. Der turbulente März ist noch nicht zu Ende.

