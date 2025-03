Das ist unser China-Aufgebot Kälin entscheidet sich nach Silber-Coup um

Es geht Schlag auf Schlag in der Leichtathletik: Zwei Tage nach der Hallen-EM in Holland flattert bereits das Schweizer Aufgebot für die Hallen-WM in China herein.

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 30 Minuten