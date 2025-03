Die Hallen-EM in Apeldoorn war die Bühne der grossen Aushängeschilder der Schweizer Leichtathletik. Doch dahinter tut sich was.

1/10 Unser grösstes Juwel erlebte ein EM-Drama: Wird dieses Bild ein Schlüsselmoment für Audrey Werro? Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Die Zukunft in der Schweizer Leichtathletik ist vielversprechend

Erlebte EM-Drama: Audrey Werro (20) ist das aktuell grösste Juwel

Die Jungen sind U20-Vizeweltmeisterinnen und haben Gold-Ambitionen

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Weil sie schon Jahre auf höchster Stufe dabei ist, geht schnell vergessen: Europameisterin Ditaji Kambundji, die an der Hallen-EM in Apeldoorn (Ho) beinahe den Weltrekord geknackt hat, ist erst 22 Jahre alt. Und: Sie ist nicht die einzige, die der Schweizer Leichtathletik auf viele Jahre hinaus Medaillen bescheren könnten. Eine Auswahl unserer grössten Juwelen.

Audrey Werro (20, 800 m)

Foto: Getty Images for European Athlet

Es hätte ihr Durchbruch auf der grossen Bühne werden können. Stattdessen endet der EM-Final für das Riesentalent auf der Mittelstrecke im Tränen-Drama. Nach souveränem Vorlauf und Halbfinal geht Audrey Werro als Gold-Kandidatin ins Rennen.

Dort wird aber mit harten Bandagen gekämpft, Werro immer wieder angerempelt, bis sie in der letzten Runde stürzt, im Ziel am Boden zerstört und weinend auf der Bahn liegt. Brennt sich genau diese Erinnerung als Bild ein, das sie später einmal als Schlüsselmoment in ihrer Karriere bezeichnen wird? Zieht sie daraus ihre Lehren, stehen die Türen für Medaillen jedenfalls sperrangelweit offen.

Lucia Acklin (18, Mehrkampf)

Ihr Potenzial ist offiziell zertifiziert. An den Sport Awards Anfang Jahr wurde Lucia Acklin als grösstes Nachwuchstalent des Schweizer Sports 2024 ausgezeichnet. Eineinhalb Monate zuvor erhielt die Aargauerin den Nachwuchs-Award des Jahres auch an der Schweizer Leichtathletik-Gala in Bern. Sie ist Vize-Weltmeisterin in der U20-Klasse im Siebenkampf.

Andrin Huber (20, Mehrkampf)

Foto: keystone-sda.ch

Fast hätte er mit seinem Lehrmeister und Trainingskollegen Simon Ehammer (25) an die EM nach Apeldoorn gehen können – nach einigen Abmeldungen war er 15. in der Quali-Liste, 14 waren dabei.

Musste der Silber-Gewinner den St. Galler trösten? Ehammer an der EM zu Blick: «Er war klar enttäuscht. Aber Anfang Saison konnte er noch nicht damit rechnen. Ich glaube aber, dass es ein guter Ansporn für die Zukunft ist.» Ganz im Stil von Ehammer kündigt Huber Grosses an: «Ich will im Sommer in Norwegen U23-Europameister werden.»

Xenia Buri (17, Sprint)

Foto: Claude Diderich/freshfocus

Sie verblüffte kürzlich an den Schweizer Hallen-Meisterschaften. Mit 7,21 Sekunden über 60 m blieb sie in den Trials fürs EM-Ticket als Fünfte nur ein Hundertstel über der Limite für Apeldoorn! Innerhalb von wenigen Stunden knackte sie drei Schweizer Rekorde in der U18- und U20-Kategorie.

Timea Rankl (16, Sprint)

Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Nochmals jemand des Appenzeller TV Teufen, wie Ehammer, Huber und EM-Kugelstösserin Miryam Mazenauer (25). Mit der 4x100-Meter-Staffel wurde sie letzten Sommer in Peru sensationell Vize-Weltmeisterin der U20-WM – als damals erst 15-jährige Startläuferin.

Noah Hasler (16, Weitsprung)

Foto: keystone-sda.ch

Auch er glänzte zuletzt an den Schweizer Hallen-Meisterschaften. Im Wettkampf mit den Erwachsenen verbesserte er den Schweizer U18- und U20-Hallenrekord im Weitsprung auf 7,64 m. In der U20-Kategorie lag der Rekord zuvor bei 7,50 m – aufgestellt vom späteren WM-Dritten im Weitsprung, Simon Ehammer!