Das einst riesige Talent Ricky Petrucciani (24) scheitert an der Hallen-EM in seiner neuen Heimat Holland schon im Vorlauf, ist nicht zufrieden. Viel grösser ist jedoch seine Hoffnung, dass sich der harte Schnitt, Trainerwechsel und das Verlassen der Schweiz auszahlt.

1/8 Ricky Petrucciani an der EM: im Vorwärtsgang, aber noch längst nicht so schnell, wie er sein will. Foto: keystone-sda.ch

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Olympiasieger, Weltmeister, renommierte Trainer, Sportwissenschaftler. Im holländischen Leistungszentrum Papendal wimmelt es von grossen Namen der Leichtathletik. Hier flitzt neu auch das einst riesige 400-m-Talent Ricky Petrucciani über die Bahn. Dieses Jahr wird der Tessiner 25 Jahre alt. Nach Jahren der Stagnation war es Zeit, die Schweiz zu verlassen. Doch das Trainingsparadies in Arnheim kann zugleich auch eine Hölle sein.

«Das ist nicht mein Lieblingstraining, aber ich weiss, dass es hilft», sagt Petrucciani, als er über die harten Ausdauereinheiten spricht. In diesem Bereich will sich der sprintstarke 400-m-Läufer stark verbessern, um endlich wieder an alte Zeiten heranzukommen. 2022 wurde Petrucciani Vize-Europameister in München – seither lief es ihm nicht mehr wie gewünscht.