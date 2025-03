1/5 Ditaji Kambundji läuft an der SM in St. Gallen ins Ziel: Seit dieser Saison ist die Bernerin im On-Outfit unterwegs. Foto: keystone-sda.ch

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Die Hallen-EM in Apeldoorn (Ho) wird der erste grosse Auftritt für Ditaji Kambundji (22) seit ihrem Ausrüsterwechsel. Die Leichtathletik-Überfliegerin hechtet seit dieser Saison in Schuhen und Kleidern von «On» über die Hürden.

Die Partnerschaft mit der Schweizer Sportmarke liess sich sehr gut an. Mit 7,80 Sekunden stellt Kambundji im polnischen Lodz über 60 Meter Hürden einen Schweizer Rekord auf. Den bestätigt die Bernerin darauf mit 7,82 Sek. an der SM in St. Gallen. Dabei ist der Wechsel der Sprinterschuhe immer auch ein Risiko. Lässt sich das Gefühl des Fusses vom früher genutzten und feingetunten Modell sofort auf den neuen Ausrüster übertragen?

Die EM-Medaille liegt für Kambundji bereit

An der Hallen-SM sprach Kambundji über ihre ersten Erfahrungen mit On. «Ich fühle mich schon sehr wohl damit, ich bin glücklich über die neue Zusammenarbeit», sagt sie. Dann schildert Kambundji, dass sie ganz konkret davon profitiert, neu mit einem Schuhhersteller aus der Schweiz zusammenzuarbeiten. Die Wege von ihrer Trainingsbasis in Bern oder auch vom Hürdentraining in Basel an den Firmensitz in Zürich sind kurz. Kambundji: «Der Austausch ist sehr eng und deutlich intensiver, als ich es von vorher kannte.»

Jetzt reist Kambundji diese Woche – nach der SM legte sie eine Regenerationsphase ein – als Medaillenanwärterin an die EM in Apeldoorn. Sie ist aktuell als sechsschnellste Hürdensprinterin weltweit die zweitschnellste Europäerin. Sehr gut möglich, dass sie am Freitagabend zu ihrer ersten EM-Medaille in Schweizer Schuhen rast.

Bleibt die Frage: Füllte sie Anfang Jahr reihenweise Altkleidersäcke, um im Schrank Platz zu schaffen? Nein. Die Ausmist-Aktion mit dem Material ihres bisherigen Ausrüsters gab es natürlich. Doch Kambundji sagt: «Ich habe alles an Freunde und Bekannte weiterverschenkt.» So sorgte der On-Deal auch im Umfeld für Freude.