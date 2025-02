Die Hallen-Europameisterschaft steht vor der Tür. Die Schweiz schickt 20 Athletinnen und Athleten an nach Apeldoorn. Und darf sich in mehreren Disziplinen Medaillenchancen ausrechnen.

Schweiz schickt 20-köpfiges Team an Hallen-EM

Schweiz schickt 20-köpfiges Team an Hallen-EM

1/6 Ditaji (l.) und Mujinga Kambundji haben vor zwei Jahren eine Medaille gewonnen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Hallen-EM in Apeldoorn: Swiss Athletics gibt 20-köpfiges Aufgebot bekannt

Mujinga Kambundji und Jason Joseph verteidigen ihre Titel über 60 m

Sieben Athleten gelten als Medaillenanwärter, darunter Weltmeister Simon Ehammer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Vom 6. bis 9. März findet in Apeldoorn (Ho) die Hallen-Europameisterschaft statt. Swiss Athletics hat nun das Aufgebot bekanntgegeben. Das vielversprechende und ambitionierte Team umfasst 20 Athletinnen und Athleten.

Mit dabei ist etwa Mujinga Kambundji (32), die Titelverteidigerin über 60 m. Sie ist in dieser Saison die bisher schnellste Europäerin über diese Distanz. Auch Jason Joseph (26) hat vor zwei Jahren in Istanbul (Tür) Gold gewonnen. Nur zu gerne möchte er seinen Titel über 60 m Hürden verteidigen. In der gleichen Disziplin holte Ditaji Kambundji (22) die Bronzemedaille.

Das Schweizer Aufgebot für die Hallen-EM in Holland (6. bis 9. März) Frauen. 60 m: Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Emma van Camp. – 400 m: Catia Gubelmann. – 800 m: Lore Hoffmann, Rachel Pellaud, Audrey Werro. – 1500 m: Joceline Wind. – 60 m Hürden: Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski. – Stab: Angelica Moser. – Weit: Annik Kälin. – Kugel: Miryam Mazenauer. Männer. 60 m: William Reais. – 400 m: Ricky Petrucciani, Lionel Spitz. – 800 m: Ramón Wipfli. – 60 m Hürden: Mathieu Jaquet, Jason Joseph. – Siebenkampf: Simon Ehammer.



Frauen. 60 m: Géraldine Frey, Mujinga Kambundji, Emma van Camp. – 400 m: Catia Gubelmann. – 800 m: Lore Hoffmann, Rachel Pellaud, Audrey Werro. – 1500 m: Joceline Wind. – 60 m Hürden: Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski. – Stab: Angelica Moser. – Weit: Annik Kälin. – Kugel: Miryam Mazenauer. Männer. 60 m: William Reais. – 400 m: Ricky Petrucciani, Lionel Spitz. – 800 m: Ramón Wipfli. – 60 m Hürden: Mathieu Jaquet, Jason Joseph. – Siebenkampf: Simon Ehammer.



Mehr

Das Trio zählt auch in diesem Jahr zu den Medaillenanwärtern. Das gilt ebenso für Simon Ehammer (25), der letztes Jahr im Siebenkampf Hallen-Weltmeister wurde, 800-Meter-Läuferin Audrey Werro (20), Stabhochspringerin Angelica Moser (27) oder Weitspringerin Annik Kälin (24).