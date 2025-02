Bei den Schweizer Hallen-Meisterschaften in St. Gallen muss Aushängeschild Simon Ehammer mit einer schwierigen Situation umgehen. Er erklärt, wie es ihm nach dem Stab-Bruch innerlich ging – und wie er den Schock verarbeitet.

Die Athletikhalle in St. Gallen füllt sich erst noch, dann passierts. Beim Einspringen für den Stabhochsprung-Wettkampf steigt Simon Ehammer (25) in die Höhe, es kracht, zwei Teile des Stabs schmettern durch die Luft, ein Teil trifft beinahe den Jury-Tisch. Der Appenzeller fällt auf die Matte. Ein grosser Schreckmoment an den Hallen-Meisterschaften.

Von aussen betrachtet geht es glücklicherweise glimpflich aus, nur sechs Minuten danach wagt Ehammer mit einem neuen Stab den nächsten Versuch, schraubt sich in die Höhe. Dann bestreitet er auch den Wettkampf, überspringt 5 Meter, wird im Messen mit den Spezialisten Fünfter. Doch ein Bruch im Stabhochsprung? Ein Schock!

«Das habe ich noch nie erlebt, es ist mir das erste Mal passiert», sagt Ehammer danach zu Blick. «Es war nicht einfach. Idealerweise musst du dich getrauen, gleich wieder zu springen. Das ist mir zum Glück gelungen.» Von aussen sieht alles locker aus. «Aber innerlich war der Puls schon recht hoch», sagt der Mehrkampf-Star, der sich an der SM in verschiedenen Einzeldisziplinen misst.

Moser hatte weniger Glück, war einst wochenlang out

Zur Einordnung sagt Ehammer: «Der Stab ist recht hoch oben gebrochen. Dadurch bin ich schön auf die Matte gefallen. Nicht zu früh, ansonsten hätte es in den Einstichbereich gehen können. Und es hat mir nicht wehgetan. Dadurch war es nicht so schlimm, auch wenn der Puls innerlich wie gesagt hoch war.» Er scheint glimpflich davonzukommen. Erinnerungen an Stab-Spezialistin Angelica Moser (27) kommen hoch, die 2021 vor der Matte mit dem Rücken auf dem Boden landete und mit Verletzungen ins Spital musste – erst acht Wochen später konnte sie wieder joggen.

Ehammer bestreitet am Meisterschafts-Samstag danach den 60-m-Sprint, bleibt nur 4 Hundertstel unter seiner Hallen-Bestzeit, ist zufrieden. Am Abend stehen weitere Highlights an, allen voran über 60 m bei den Frauen und Männern mit Mujinga Kambundji, Géraldine Frey, William Reais, Ricky Petrucciani und weiteren Top-Shots.

