Star-Auflauf an den Schweizer Hallen-Meisterschaften in St. Gallen. Neben den Kambundji-Schwestern, Moser, Kälin, Ehammer und Joseph tritt auch Weltklasseläufer Dominic Lobalu an. Vor einem Jahr brachte er hier die Halle zum Beben.

1/7 Ein Moment für die Ewigkeit bei Dominic Lobalu: Am 18. Februar 2024 läuft er erstmals als Lauf-Schweizer zum nationalen Meistertitel. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Weltklasseläufer Lobalu freut sich auf das Heimspiel in St. Gallen

Der einstige Flüchtling hat schöne Erinnerungen ans Debüt 2024

Ein Rückblick, wie es war – und was nun an der Hallen-SM ansteht

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Dominic Lobalu (26) überrascht am Mittwoch vor den Schweizer Hallen-Meisterschaften im Athletikzentrum St. Gallen mit seiner Genauigkeit. Der Weltklasseläufer wird auf seinen emotionalen ersten Schweizer Meistertitel vor einem Jahr, an diesem Ort, angesprochen. «Es war genau vor einem Jahr und einem Tag», präzisiert er. Den 18. Februar 2024 wird er nie mehr vergessen.

Rückblende: Unter tosendem Applaus fliegt Lobalu beim 3000-Meter-Lauf mit riesigem Vorsprung ins Ziel. Standing Ovations. Das Ostschweizer Publikum feiert den Läufer mit seiner schwierigen Vergangenheit im Südsudan.

In der Region St. Gallen hat der einstige Flüchtling ein gutes Umfeld und eine Heimat gefunden. Hier darf er 2024 erstmals als Lauf-Schweizer an den Meisterschaften teilnehmen. Es ist ein Meilenstein in seinem filmreifen Aufstieg, den er Monate später mit einem EM-Titel für die Schweiz vergolden wird. Lobalu legt ein Freudentänzchen hin. Es wird erzählt, dass es auch im Publikum viele wässrige Augen gegeben hat.

Auf dieser Strecke ist Lobalu oft anzutreffen

Nun leben die Erinnerungen wieder auf. Für Lobalu sind die Hallen-Meisterschaften erneut ein Heimspiel. Er bestreitet am Samstag über 1500 Meter den Vorlauf, am Sonntag folgt der Final und als Titelverteidiger die 3000 Meter. «Vom Publikum werden viele aus der Region hier sein. Es macht mich sehr glücklich», sagt der LC-Brühl-Athlet, der in Abtwil SG wohnt. Den Ostschweizer Lauf-Fans verrät Lobalu seine Lieblingsroute: «Für ein gutes Tempo ist die Strecke nach Gossau perfekt. Da bin ich oft.»

Die Hallen-Meisterschaften sind ein Star-Auflauf. Neben Lobalu sind Mujinga und Ditaji Kambundji, Angelica Moser, Annik Kälin, Simon Ehammer und Jason Joseph gemeldet, neben vielen weiteren Topathleten.

Live-Hinweis: Hier gibts die Hallen-SM zu sehen Auf der Website von Swiss Athletics werden beide Tage in voller Länge in einem zweisprachigen Live-Stream übertragen. Programm Samstag: 16 Uhr bis 20.40 Uhr (Entscheidungen: 60m, Weitsprung, Kugelstossen, Stabhochsprung Männer). Programm Sonntag: 11 Uhr bis 16 Uhr (Entscheidungen: 60m Hürden, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Dreisprung, Stabhochsprung Frauen). Auf der Website von Swiss Athletics werden beide Tage in voller Länge in einem zweisprachigen Live-Stream übertragen. Programm Samstag: 16 Uhr bis 20.40 Uhr (Entscheidungen: 60m, Weitsprung, Kugelstossen, Stabhochsprung Männer). Programm Sonntag: 11 Uhr bis 16 Uhr (Entscheidungen: 60m Hürden, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Dreisprung, Stabhochsprung Frauen). Mehr

Mehrkämpfer Ehammer tritt in vier Disziplinen an, duelliert sich am Sonntag über 60 Meter Hürden mit Spezialist Joseph, Hallen-Europameister 2023. Ehammer selbstbewusst: «Ich will ihn schlagen. Er ist in dieser Saison noch nicht so dominant. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er an der SM wieder schnell laufen wird, egal was vorher war, denn hier läuft er immer schnell gegen mich.»