1/5 Ivan Pelizza überzeugt in Ostrava. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Schweizer Mittelstreckenläufer Ivan Pelizza überzeugt am Hallenmeeting in Ostrava. In 1:47,05 Minuten stellte der 24-Jährige vom LC Zürich über 800 m eine klare persönliche Indoor-Bestzeit auf. Damit liegt er neu hinter dem nationalen Rekordhalter André Bucher an zweiter Stelle der ewigen Schweizer Hallen-Bestenliste.

Erst Ende Januar war Pelizza in Erfurt 1:47,89 gelaufen, womit er der fünftschnellste Schweizer aller Zeiten in der Halle war. Nun legte der Mittelstreckenläufer (Freiluft-Bestzeit 1:45,66) noch einen drauf und verbesserte sich um mehr als acht Zehntel. Am letzten Samstag hatte er in Metz in 1:17,20 die drittbeste Zeit eines Schweizers über 600 m aufgestellt und seine starke Verfassung unter Beweis gestellt.