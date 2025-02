Eine grosse Figur im Schweizer Eishockey hängt seine Schlittschuhe an den Nagel: HCD-Legende Andres Ambühl beendet seine Karriere per Ende Saison.

1/8 HCD-Legende Andres Ambühl zieht einen Schlusstrich unter seine Karriere. Foto: keystone-sda.ch

Einer der grössten Davoser aller Zeiten hat genug: Andres Ambühl tritt per Ende Saison zurück. Das gibt der Klub am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung bekannt.

«Seit längerer Zeit habe ich mir über meine Zukunft Gedanken gemacht. Ich studierte hin und her. Nun bin ich zum Entschluss gekommen, dass die laufende Saison meine letzte ist», sagt der Stürmer im Video. «Wir konnten zusammen viele extrem hübsche, coole Zeiten erleben. Jetzt geben wir noch einmal Vollgas – wir auf dem Eis und ihr auf der Tribüne in der Kurve, so dass wir mit eurer fantastischen Unterstützung nochmals einen solch hübschen Moment erleben können.»

Ambühl ist WM-Rekordhalter

Andres Ambühl gab im Februar 2001 im Alter von nur 17 Jahren sein Debüt in der Nationalliga A. Seither hat Ambühl insgesamt 1305 Partien in der obersten Schweizer Spielklasse absolviert und wurde dabei sechsmal Schweizer Meister. Sechs Mal gewann er den Spengler Cup, satte acht Mal wurde er zum beliebtesten Spieler der Liga gewählt. Neben dem HCD Davos lief Ambühl eine Saison in der AHL und drei Saisons im Dress der ZSC Lions auf.

Ambühl sorgte auch im Dress des Schweizer Nationalteams für Furore. Insgesamt 338 Länderspiele absolvierte er mit dem Kreuz auf der Brust. An 19 Weltmeisterschaften nahm er teil, insgesamt absolvierte er gar 141 WM-Spiele und gewann dabei zweimal Silber.

Erst Ende Januar gab HCD-Urgestein Marc Wieser seinen Rücktritt bekannt. Mit Ambühl verabschiedet sich nun schon eine zweite HCD-Legende aus dem Schweizer Eishockey.

