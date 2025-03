1/8 Armand Duplantis küsst nach seinem Weltrekord am letzten Freitag seine Verlobte, Desiré Inglander. Foto: AFP

Auf einen Blick Armand «Mondo» Duplantis: Neuer Song und Weltrekord an einem Tag

Er übersprang am Wochenende in Frankreich 6,27 Meter

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Wer ist der grössere Superstar in der Leichtathletik: Noah Lyles (27) oder Armand Duplantis (25)? «Wenn man auf der Welt fragen geht, dann kennen mehr den technischen Duplantis als den Sprinter Lyles, behaupte ich», so das Schweizer Aushängeschild Simon Ehammer (25) im Vorfeld der Hallen-EM in Holland (6. bis 9. März).

Stabhochspringer Duplantis, grösser als der schillernde US-Sprinter und Olympiasieger in der Königsdisziplin 100 m – wirklich? Als schillernde Figur kann Duplantis definitiv mithalten.

Lieber eigene Gala statt EM

Während die Schweizer Stars heiss auf die Hallen-EM in Apeldoorn (Ho) sind – die Kambundji-Schwestern, Ehammer, Angelica Moser, Jason Joseph, Annik Kälin stehen alle am Start –, gibt Duplantis dem viertägigen Anlass einen Korb. Er springt dafür am 13. März in Uppsala (Sd) in seiner Heimarena – an seinem eigenen Meeting.

«Mondo Classic» heisst der Event – wie sein Übername. Von einer «eigenen Stabhochsprung-Gala» spricht Duplantis. Das Feld ist viel hochkarätiger als an der EM. Die ersten Sechs vom letzten Olympiafinal sind alle dabei, darunter Silber-Gewinner Sam Kendricks (32, USA). Und auch die besten Europäer wie der Olympia-Dritte Emmanouil Karalis (25, Gr) oder Altmeister Renaud Lavillenie (38, Fr), die auch für die EM gemeldet sind.

Hallen-EM in Apeldoorn – grösste Schweizer Highlights Freitag, 7. März ab 9.30 Uhr: Siebenkampf, Männer (Ehammer) 21.43 Uhr: 60 m Hürden, Final Frauen (evtl. D. Kambundji, von Jackowski) 21.53 Uhr: 60 m Hürden, Final Männer (evtl. Joseph, Jaquet) Samstag, 8. März ab 10 Uhr: Siebenkampf, Männer (Ehammer) 19.35 Uhr: Stab, Final Frauen (evtl. Moser) 20.29 Uhr: Weit, Final Frauen (evtl. Kälin) 21.10 Uhr: 400 m, Final Männer (evtl. Petrucciani, Spitz) 21.40 Uhr: 60 m, Final Männer (evtl. Reais) Sonntag, 9. März 16.33 Uhr: 800 m, Final Frauen (evtl. Werro, Pellaud, Hoffmann) 18.37 Uhr: 60 m, Final Frauen (evtl. M. Kambundji, Frey, Van Camp) TV: SRF überträgt die Nachmittags-/Abendsessionen und am Freitag zusätzlich die Morgensession. Freitag, 7. März ab 9.30 Uhr: Siebenkampf, Männer (Ehammer) 21.43 Uhr: 60 m Hürden, Final Frauen (evtl. D. Kambundji, von Jackowski) 21.53 Uhr: 60 m Hürden, Final Männer (evtl. Joseph, Jaquet) Samstag, 8. März ab 10 Uhr: Siebenkampf, Männer (Ehammer) 19.35 Uhr: Stab, Final Frauen (evtl. Moser) 20.29 Uhr: Weit, Final Frauen (evtl. Kälin) 21.10 Uhr: 400 m, Final Männer (evtl. Petrucciani, Spitz) 21.40 Uhr: 60 m, Final Männer (evtl. Reais) Sonntag, 9. März 16.33 Uhr: 800 m, Final Frauen (evtl. Werro, Pellaud, Hoffmann) 18.37 Uhr: 60 m, Final Frauen (evtl. M. Kambundji, Frey, Van Camp) TV: SRF überträgt die Nachmittags-/Abendsessionen und am Freitag zusätzlich die Morgensession. Mehr

Duplantis springt mit Debüt-Single in Charts

Duplantis ist ein bunter Vogel: «Bop» heisst das Lied, das er letzten Freitag veröffentlicht hat. Sein Name als Sänger: «Mondo» – so, wie ihn alle nennen. Es ist seine erste Single. In einem Musikvideo von Kygo hat er zusammen mit seiner Model-Freundin Desiré Inglander (23), mit der er sich im Herbst verlobt hat, bereits mitgemacht. Es war beim Song «Chasing Paradise».

Fast nebenbei die elfte Weltrekord-Flugshow

«Schnell für eine Sekunde aus dem Musikstudio rausgehüpft – Weltrekord Nummer elf, 6,27 m.» Duplantis weiss seine neuste Bestmarke und seine neue Single zu zelebrieren. Beim Meeting in Clermont-Ferrand (Fr) am letzten Freitag, wo bei den Frauen Angelica Moser (27) gewinnt, läuft Duplantis' Lied am Debüt-Tag in der Halle. Er lauscht genüsslich.

Als bei der Höhe von 6,07 m mit Karalis sein letzter Konkurrent scheitert, lässt Duplantis die Latte gleich um 20 (!) Zentimeter höher legen – und überspringt mit den 6,27 m zum elften Mal eine Weltrekord-Höhe. Ob er nach dem Erfolg zu «Bop» singen möge? «Meine Stimme ist kaputt, weil ich geschrien habe», weicht der Showman cool aus.