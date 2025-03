Neue Saison, aber das bleibt gleich: Armand Duplantis ist im Stabhochspringen in einer eigenen Liga. Jetzt hat der Schwede mal wieder einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Auch Moser kratzt an Bestmarke

1/4 Armand Duplantis hat in der Halle seinen eigenen Weltrekord verbessert. Foto: AFP

Der schwedische Ausnahme-Stabhochspringer Armand Duplantis verbessert seinen Weltrekord erneut. Der 25-Jährige überquerte bei einem Hallenmeeting im französischen Clermont-Ferrand 6,27 Meter. Der zweimalige Olympiasieger kann dabei seinen bereits elften Weltrekord bejubeln, wie der Leichtathletik-Weltverband mitteilt.

Erst jüngst war Duplantis beim Istaf Indoor in Berlin an dieser Höhe gescheitert. In Frankreich gewann er seinen Wettkampf schon mit einer Höhe von 6,02 Meter und war dann auch noch bei der Zugabe über die Weltrekordmarke erfolgreich.

Auch Moser stark in Form

Gute Nachrichten gibts auch aus Schweizer Sicht, denn auch Angelica Moser ist für die Hallen-EM von nächster Woche im niederländischen Apeldoorn bereit: Die Freiluft-Europameisterin triumphiert am Stabhochsprung-Event in Clermont-Ferrand mit 4,76 Metern und kommt damit bis auf vier Zentimeter an den Schweizer Hallenrekord von Nicole Büchler heran.

In der europäischen Saisonbestenliste liegt Moser damit hinter der Britin Molly Caudery (4,85 m) an zweiter Stelle.