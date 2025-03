Die Stabhochspringerinnen legen los

Um 17.57 Uhr haben die Stabhochspringerinnen, darunter unsere amtierende Freiluft-Europameisterin Angelica Moser, die moderne Halle in Apeldoorn betreten. Aufwärmen, Einspringen. Um 19.07 Uhr gehts mit der ersten Springerin auf 4,10 Metern los. Moser will heute gut durch die Quali kommen, dann gehts am Samstag um Gold. Eine rappelvolle Arena mit 5000 Fans wird heute Abend erwartet. Noch sind nicht alle Plätze besetzt, doch dies wird beim holländischen 4x400-Mixed-Staffel-Highlight um 22:05 sicher anders sein. Die Hallen-EM ist lanciert!