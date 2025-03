1/7 Am Ende ist ein Strahlen: Mujinga Kambundji holt an der EM Edelmetall. Foto: keystone-sda.ch

Nächste und letzte Schweizer Medaille in Apeldoorn: Mujinga Kambundji holt EM-Silber über 60 m! Die Titelverteidigung verpasst die Bernerin um eine mickrige Hundertstelsekunde. Aber sie holt die fünfte Medaille für die Schweiz in diesen vier Tagen. Wir stehen nun bei zweimal Gold (Moser, Ditaji Kambundji) und dreimal Silber (Mujinga Kambundji, Kälin, Ehammer). Glänzend! Und auf Platz vier im Medaillenspiegel. Vor dem Sonntag war es noch Platz eins. Doch die Holländer sind an der Heim-EM nun sowieso enteilt.

Innert sechseinhalb Stunden stehen für Kambundji an diesem Sonntag drei Rennen an. Vorlauf zum Zmittag, Halbfinal am Nachmittag, Final am frühen Abend. Die Bernerin ist mittlerweile 32-jährig und sagt, dass sie mehr Erholung, dafür aber weniger Training brauche. «Es war schon streng, zu wenig Zeit, um zurück ins Hotel zu gehen, aber zu viel, um warmzubleiben.» Trotzdem: Sie ist auch im dritten Sprint des Tages blitzschnell, unterbietet mit 7,02 Sekunden ihre Saisonbestzeit. Und wäre das Rennen länger gegangen als 60 m, hätte sie von der aufgebauten Geschwindigkeit wohl gewonnen.

Kambundji-Jubiläum und historische Medaille für Luxemburg

Vor ihr kommt die Italienerin Zaynab Dosso (25) ins Ziel, die vor der EM auch schon ganz nahe an Kambundjis Europa-Bestzeit des Jahres 2025 war. Nun ist diese geknackt. Mit 7,01 Sekunden kommt Dosso ins Ziel. Als Dritte holt Patrizia van der Weken (25) die allererste Medaille für Luxemburg in 54 Jahren Hallen-EM-Geschichte.

«Es ist nicht Gold, aber ich bin zufrieden», sagt Kambundji. An Hallen-Europameisterschaften macht sie ihre Medaillensatz komplett. 2023 wars Gold, 2017 Bronze. Silber in Apeldoorn ist ihre zehnte Medaille an internationalen Titelkämpfen. Durchaus ein Jubiläum.

Das Drama bei Riesentalent Werro

Früher am Sonntag gibts rührende Szenen nach dem bitteren Final bei Audrey Werro (20). Ihre Eltern eilen nach dem Rennen zum Interviewbereich, weinend lässt sich das Fribourger Riesentalent über 800 m von beiden in die Armen schliessen. Es gibt viele tröstende Worte für Werro, die im Final in der letzten der vier Runden stürzte.

Sogar Gold lag für Werro drin. Im Final wird sie regelmässig weggedrängt, bezahlt Lehrgeld. Als sie zum Interview erscheint, hat sie immer noch Tränen in den Augen. Doch sie gibt Auskunft: «Ich war so gut in Form, hätte mindestens aufs Podest laufen können. Obwohl ich mehrmals auf die Aussenbahn gedrängt wurde, hatte ich eigentlich das Gefühl, bis am Schluss genug Energie zu haben. Leider konnte ich sie nicht einsetzen.» Auch die zweite Schweizer Finalistin, Rachel Pellaud (30), zieht nach ihrem Lauf (Platz 5 von 6) traurig davon. Aber die Schweiz zeigt die Präsenz in den EM-Finals. Und kann sie auch vergolden – am Abschlusstag versilbern.