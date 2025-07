Marathon-Rekordfrau Chepngetich nach positivem Dopingtest gesperrt

1/5 Ruth Chepngetich lieferte im März eine positive Dopingprobe ab. Foto: ALI HAIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marathon-Weltrekordhalterin Ruth Chepngetich (30) muss vorläufig aussetzen. Sie wurde positiv auf das Diuretikum Hydrochlorothiazid und nun suspendiert. Dies giebt die Athletics Integrity Unit (AIU) am Donnerstag bekannt.

«Die AIU hat Ruth Chepngetich wegen des Vorhandenseins und der Anwendung von Hydrochlorothiazid (HCTZ) in einer am 14. März 2025 entnommenen Probe vorläufig suspendiert», heisst es in einer Erklärung des Verbandes.

Die 30-jährige Chepngetich blieb im Oktober 2024 in Chicago als erste Frau über die Marathon-Distanz unter 2:10 Stunden (2:09:56).