Joshua Cheptegei verzichtet auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Tokio. Der zweifache Langstrecken-Olympiasieger aus Uganda macht für seine Absage «persönliche Gründe» geltend.

Joshua Cheptegei wird an der WM in Tokio nicht dabei sein. Foto: Petr David Josek

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Leichtathletik-WM in Japan wird ohne einen ihrer grössten Stars stattfinden. Langstrecken-Läufer Joshua Cheptegei wird aus persönlichen Gründen nicht an den Start gehen.

Nähere Angaben zu den Gründen für seinen Rückzug nannte Cheptegei gemäss einer Mitteilung des nationalen Verbandes nicht. Der 28-jährige Läufer gewann an den Spielen vor vier Jahren in Tokio Gold über 5000 m und im vergangenen Jahr in Paris über 10'000 m.

Ebenfalls aus persönlichen Gründen wird Cheptegeis 24-jähriger Landsmann Jacob Kiplimo, der Weltrekordhalter im Halbmarathon, in Tokio nicht dabei sein. Die Bestmarke von 56:42 Minuten hat er im Februar in Barcelona aufgestellt.