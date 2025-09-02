Die Leichtathletik-WM in Tokio findet ohne Gabrielle Thomas statt. Die Olympiasiegerin über 200 Meter muss verletzungsbedingt absagen.

Achillessehne schmerzt: Die WM in Tokio findet ohne die amerikanische Top-Sprinterin Gabrielle Thomas statt. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die amerikanische 200-m-Olympiasiegerin Gabrielle Thomas muss verletzungsbedingt auf die Teilnahme an den am 13. September beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio verzichten. Sie leide unter Schmerzen in der Achillessehne, die sich im Juli verstärkt hätten, erklärt die 28-Jährige am Dienstag.

Thomas hat im Vorjahr an den Olympischen Spielen in Paris auch mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 m Gold geholt. Durch Thomas' Absage steigen die Chancen für die 100-m-Olympiasiegerin Julien Alfred auf das Sprint-Double. Die 24-Jährige aus Saint Lucia war in Paris über 200 m Zweite.