Werro souverän, Rosamilia mit Krimi, Vancardo nach Horror-Sturz: Alle drei Schweizer 800-Meter-Läuferinnen stehen im Final. Und Jason Joseph erlebt den bittersten Moment des Abends.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dreifacher Schweizer Erfolg: Werro, Rosamilia und Vancardo im 800-Meter-Finale Budapest

Drama um Vancardo: Sturz, Blut und Finalteilnahme nach Jury-Entscheid

Jason Joseph disqualifiziert nach Fehlstart im 110-Meter-Hürden-Final

Yara Vettiger Reporterin Sport

Was ist das bitte für eine Leichtathletik-Welt? Schwarzer Rasen, spektakuläre Einblendungen, die Stars mit ihren Prognosen und Erwartungen – die erste Ultimate Championship in Budapest wirkt mehr wie die Zukunft der Leichtathletik als ein klassisches Meeting. Und mittendrin: drei Schweizerinnen, die am ersten Abend gleich für Furore sorgen.

Schweizer Jubel über 800 Meter! Audrey Werro (22), Valentina Rosamilia (23) und Veronica Vancardo (25) stehen allesamt im Final, der am Samstag um 20:18 Uhr über die Bühne gehen wird. Werro macht dabei kurzen Prozess: Die Schweizer Topfavoritin setzt sich an die Spitze, kontrolliert ihren Heat und gewinnt souverän in 1:59,05.

Bei Rosamilia wird es deutlich spannender. Die Schweizerin muss bis zu den letzten Metern um ihr Finalticket kämpfen. Dann aber zündet sie den Turbo: Mit einem fulminanten Schlussspurt schiebt sie sich in 1:59,78 noch hauchdünn auf Rang drei. Was für ein Finish!

Drama bei Vancardo und Joseph

Und dann: Drama, Drama, Drama bei Veronica Vancardo! Rund 50 Meter vor dem Ziel versucht die Italienerin Eloisa Coiro, sich innen an der Freiburgerin vorbeizuschieben. Doch da ist schlicht kein Platz. Vancardo stürzt, bleibt zunächst geschockt liegen. Blutüberströmt rappelt sie sich wieder auf und schleppt sich als Letzte ins Ziel. Oh nein! Ausgerechnet hier scheint der Traum vom Final geplatzt.

Doch dann die unglaubliche Wendung: Die Jury lässt Vancardo trotz des Sturzes in den Final vor. Was für ein verrückter Abend! Und besonders schön: Olympiasiegerin Keely Hodgkinson kümmert sich nach dem Sturz um die geschockte Schweizerin.

Doch dann kommt gleich der nächste Schock – diesmal bei Jason Joseph (27). Der Schweizer qualifiziert sich für den Final über 110 Meter Hürden. Und dann: Fehlstart! Oh nein, wie bitter ist das denn! Joseph wird disqualifiziert, seine Bahn 6 bleibt leer. Er darf nicht mehr antreten. Den Sieg holen sich die USA: Weltrekordhalter Ja’Kobe Tharp (12,94) vor Cordell Tinch (12,95) und Bradley Franklin (13,01).