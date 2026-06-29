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Schweizer Thaiboxer knockt Gegner aus
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Mit Brutalo-Kick:Schweizer Thaiboxer knockt Gegner aus

Bald kämpft er in der Schweiz
Schweizer Thaibox-Star glänzt mit Brutalo-Kick

Der Schweizer Thaibox-Star Dani Rodriguez verteidigt erfolgreich seinen RWS-Titel in Bangkok dank eines spektakulären High Kicks. Jetzt kommt der Zürcher in die Schweiz.
Publiziert: 21:02 Uhr
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Dani Rodriguez jubelt über seine Titelverteidigung.
Foto: panom yimsri

Dani Rodriguez (27) holt im 52. Kampf seinen 51. Sieg. Der Zürcher, der in Thailand ein Thaibox-Superstar ist, verteidigt am Wochenende im Thaibox-Tempel Rajadamnern Stadion in Bangkok erfolgreich seinen RWS-Titel.

Gegen Angel Bauza gewinnt er durch Knockout. Er schickt den Südamerikaner mit einem spektakulären High Kick ins Gesicht auf die Bretter. «Ich habe in letzter Zeit viele Kicks trainiert. Ich wollte diesen Kampf mit einem Kick beenden», freut sich Rodriguez nach dem Kampf. Schon in den Wochen zuvor kündigte er einen spektakulären Knockout an.

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Und jetzt kommt Rodriguez in die Heimat. Seinen nächsten Fight wird er nämlich in der Schweiz haben. Die Rajadamnern World Series (RWS) kommt mit ihrem Superstar im Herbst in die Schweiz. Am 26. September kämpft er in der Wankdorfhalle in Bern.

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