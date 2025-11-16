Erfolg für die Schweiz: Judoka Binta Ndiaye erkämpft sich den dritten Platz beim Grand Prix in Zagreb.

Binta Ndiaye schafft es aufs Podest. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schöner Erfolg für die Schweizer Judoka Binta Ndiaye: Die 21-jährige Waadtländerin schafft es am Grand Prix in Zagreb zum zweiten Mal auf dieser Stufe unter die ersten drei.

Die Junioren-WM-Dritte von 2021 und 2022 reiht in der kroatischen Hauptstadt Sieg an Sieg, ehe sie im Halbfinal von der Einheimischen Ana Viktorija Puljiz gestoppt wird. Im kleinen Final bezwingt Ndiaye die Kosovarin Flaka Loxham dank ihrer Stärke im Bodenkampf und sichert sich den 3. Platz.

Grand Prix sind im Judo nach den Grand Slams die wichtigsten Turniere ausserhalb von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.