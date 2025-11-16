DE
FR
Abonnieren

Judo Grand Prix
Schweizerin Ndiaye auf dem Podest

Erfolg für die Schweiz: Judoka Binta Ndiaye erkämpft sich den dritten Platz beim Grand Prix in Zagreb.
Publiziert: 16:49 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Binta Ndiaye schafft es aufs Podest. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Schöner Erfolg für die Schweizer Judoka Binta Ndiaye: Die 21-jährige Waadtländerin schafft es am Grand Prix in Zagreb zum zweiten Mal auf dieser Stufe unter die ersten drei.

Die Junioren-WM-Dritte von 2021 und 2022 reiht in der kroatischen Hauptstadt Sieg an Sieg, ehe sie im Halbfinal von der Einheimischen Ana Viktorija Puljiz gestoppt wird. Im kleinen Final bezwingt Ndiaye die Kosovarin Flaka Loxham dank ihrer Stärke im Bodenkampf und sichert sich den 3. Platz.

Mehr Kampfsport
Schweizer MMA-Kämpfer will die USA erobern
Mit Video
Er nennt sich Robzilla
Schweizer MMA-Kämpfer will die USA erobern
Wrestler zieht 20 Autos mit purer Muskelkraft
0:48
Weltrekord zählt (noch) nicht
Wrestler zieht 20 Autos mit purer Muskelkraft
Schweizer will UFC-Kämpfern das Fürchten lehren
0:41
K.o. in 18 Sekunden
Schweizer will UFC-Kämpfern das Fürchten lehren
Kickbox-Weltmeister Hug rockte mit Gotthard-Sänger Lee
Boulevard
Vor 28 Jahren
Kickbox-Weltmeister Hug (†35) rockte mit Gotthard-Sänger Lee (†47)

Grand Prix sind im Judo nach den Grand Slams die wichtigsten Turniere ausserhalb von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen