Beide sind Legenden. Andy Hug im Kickboxen. Gotthard-Sänger Steve Lee in der Musik. Vor 28 Jahren sangen sie zusammen an Hugs WM-Titel-Feier im Duett. Leider mussten beide viel zu jung von dieser Welt.

Andy Hug (†35) schrieb eine der unglaublichsten Schweizer Sportgeschichten. Sechsmal füllt er das Hallenstadion. Sein Andy-Kick begeistert die Fans weltweit. Im Kickboxen-Geburtsland Japan wird er vergöttert. Vor 28 Jahren verteidigt er den WM-Titel, singt an der Feier mit Gotthard-Legende Steve Lee. Gut drei Jahre später stirbt Hug an Leukämie. Auch Lee ist schon tot. Er kommt 2010 mit nur 47 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Sie gewann Olympia- und WM-Gold im Slalom und 20/21 auch den Gesamtweltcup. Im Januar 2024 stürzte Vlhova, erlitt einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie. «Ich weiss nicht, ob ich je wieder Ski fahren kann», sagte sie kürzlich. Hoffentlich mag sie am Freitag trotzdem feiern – dann wird sie 30.

Schweizer Etappensieger an der Tour de Suisse

Ferdi Kübler (1919 bis 2016)

11 Etappensiege (3 Gesamtsiege)

Nach 11 TdS-Etappen wurde Kübler als Sieger ausgerufen. Da er und Koblet auch nach Gesamtsiegen gleichauf liegen (je 3) nehmen wir für diese Rangliste auch noch die Top-Ten-Plätze in Etappen dazu: Diesen Vergleich gewinnt Kübler gegen Koblet 44:35.

Hugo Koblet (1925 bis 1964)

11 Etappensiege (3 Gesamtsiege)

Kübler oder Koblet – Arbeitstier «Ferdy national» oder «Pédaleur de charme»? Die Rivalität der beiden Schweizer Weltklasse-Radfahrer beschäftigte in den 1950er-Jahre die Nation. «Sie war für beide Gold wert», sagte Kübler einst.

Fabian Cancellara (44)

11 Etappensiege (1 Gesamtsieg)

Auch «Spartacus» feierte an der Tour de Suisse 11 Etappensiege. 2003 bis 2015 war der Berner 13-mal am Start – mit dem Gesamtsieg 2009 als Höhepunkt. Sonst schaffte es der Doppel-Olympiasieger im Gesamtklassement nie in die Top 50.

Urs Freuler (66)

9 Etappensiege (0 Gesamtsiege)

Logisch – die «Sprint-Rakete» gewann die 9 Etappen alle im Spurt. Den Erfolg 1982 in Suhr wird der Glarner nie vergessen. Sein grosser Rivale Giuseppe Saronni hatte schon gejubelt – aber Freuler fing ihn auf der Ziellinie noch ab.

Rolf Graf (1932-2019)

6 Etappensiege (1 Gesamtsieg)

Kübler war sein Entdecker und Förderer. 1953 zügelte Graf sogar in dessen Wohnort Adliswil. Grafs Spezialität waren die Zeitfahren. Sein TdS-Gesamtsieg gelang ihm 1956. Übrigens: Etappen-Rekord-Sieger an der Tour de Suisse ist Peter Sagan (Slk) mit 18 Erfolgen.

101 Spiele

konnte Novak Djokovic (38) an den French Open bisher gewinnen. Gegen Jannik Sinner war für ihn am Freitag Endstation. Wars sein letzter Paris-Auftritt überhaupt? Er weiss es wohl selbst nicht. Will er aber die 112 Siege von Rekordhalter Rafael Nadal übertrumpfen, müsste er noch mindestens zweimal in Paris antreten. Unmöglich ist das nicht. Seine Ausrüsterverträge sollen bis Olympia 2028 laufen.

