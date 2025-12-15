DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Luganos Papadopoulos trifft gegen Servette aus fast 30 Metern

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lugano – Servette (4:2).
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 17. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen