DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Aarau bleibt nach knappem Sieg auf Tuchfühlung mit Vaduz

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Aarau – Étoile Carouge (2:1).
Publiziert: 08:02 Uhr
|
Aktualisiert: 08:04 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 17. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
Étoile Carouge
Étoile Carouge
FC Aarau
FC Aarau
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen