Challenge League: Highlights der Partie Aarau – Carouge (2:1)
Highlights im Video
Aarau bleibt nach knappem Sieg auf Tuchfühlung mit Vaduz
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Aarau – Étoile Carouge (2:1).
Publiziert: 08:02 Uhr
|
Aktualisiert: 08:04 Uhr
Die Highlights des 17. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:59
Highlights im Video
Aarau bleibt mit knappem Sieg auf Tuchfühlung mit Vaduz
