DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Super League: Die Highlights der Partie FCZ – Winterthur (2:2)
Highlights im Video
Sauter versaut dem FCZ den Sieg gegen Winterthur
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich – FC Winterthur (2:2).
Publiziert: vor 58 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 17. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:59
Highlights im Video
Aarau bleibt nach knappem Sieg auf Tuchfühlung mit Vaduz
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen