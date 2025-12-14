DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Sauter versaut dem FCZ den Sieg gegen Winterthur

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich – FC Winterthur (2:2).
Publiziert: vor 58 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 17. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen