Highlights im Video
YB-Males trifft gegen Luzern herrlich

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie YB – FC Luzern (2:0).
Publiziert: vor 23 Minuten
Die Highlights des 17. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
