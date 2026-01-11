DE
SPL: Die Highlights der Partie LK Zug – Rotweiss Thun (38:28)
Zug – Rotweiss Thun 38:28
Topscorerin Pietrasik mit herrlichem Assist
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LK Zug – Rotweiss Thun (38:28).
Publiziert: 11:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
0
Die Highlights aus der SPL
2:25
Zug – Rotweiss Thun 38:28
Topscorerin Pietrasik mit herrlichem Assist
2:26
Thun – Herzogenbuchsee 22:24
Endspurt sichert Herzogenbuchsee Sieg im Strichkampf
2:29
LC Brühl – LK Zug 26:26
Zugerinnen sichern sich mit Last-Minute-Tor einen Punkt
2:28
GC – Aargau Ost 44:26
Zürcherinnen ballern sich an die Spitze
