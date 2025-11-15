DE
Home
Sport
Handball
SPL: Die Highlights der Partie LC Brühl – LK Zug 26:26
LC Brühl – LK Zug 26:26
Zugerinnen sichern sich mit Last-Minute-Tor einen Punkt
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie LC Brühl – LK Zug (26:26).
Publiziert: vor 8 Minuten
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 15. November
2:29
Präsentiert von
