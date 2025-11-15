DE
GC Amicitia – Winterthur 30:31
Pfadi trotzt starkem GC-Endspurt

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – Pfadi Winterthur (30:31).
Publiziert: 21:08 Uhr
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 15. November
