Aktualisiert: vor 26 Minuten

|

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Stäfa – Kadetten Schaffhausen (34:36).

Stäfa schrammt haarscharf an dicker Überraschung vorbei

Stäfa schrammt haarscharf an dicker Überraschung vorbei