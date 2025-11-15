DE
QHL: Die Highlights der Partie Stäfa – Kadetten (34:36)
Stäfa – Kadetten 34:36
Stäfa schrammt haarscharf an dicker Überraschung vorbei
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Stäfa – Kadetten Schaffhausen (34:36).
Publiziert: 21:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 15. November
0:00
Präsentiert von
Kriens – Wacker Thun 37:27
Starke Krienser Offensive deklassieren Wacker
0:00
Präsentiert von
RTV Basel – BSV Bern 27:24
Starke Basler überraschen favorisierte Berner
0:00
Präsentiert von
0:00
Präsentiert von
GC Amicitia – Winterthur 30:31
Pfadi trotzt starkem GC-Endspurt
2:26
Präsentiert von
Thun – Herzogenbuchsee 22:24
Endspurt sichert Herzogenbuchsee Sieg im Strichkampf
2:29
Präsentiert von
LC Brühl – LK Zug 26:26
Zugerinnen sichern sich mit Last-Minute-Tor einen Punkt
