Thun – Herzogenbuchsee 22:24
Endspurt sichert Herzogenbuchsee Sieg im Strichkampf

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Rotweiss Thun – HV Herzogenbuchsee (22:24).
Publiziert: 20:47 Uhr
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 15. November
