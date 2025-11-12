DE
GC Amicitia – HSG Aargau Ost
Zürcherinnen ballern sich an die Spitze

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia – HSG Aargau Ost (44:26).
Publiziert: 22:25 Uhr
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 12. November
