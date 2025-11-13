DE
Suhr Aarau – St. Otmar 29:29
Dieses Tor bringt die St. Galler um den Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr Aarau – TSV St. Otmar St. Gallen (29:29).
Publiziert: 16:33 Uhr
Handball-Highlights der QHL und SPL vom 12. November
