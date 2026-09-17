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Nach vier Partien
Rubin-Verlust – Bern gibt Nati-Spieler für Bundesliga frei

Der Schweizer Handball-Nationalspieler Lenny Rubin wechselt mit sofortiger Wirkung vom BSV Bern nach Deutschland zum TBV Lemgo Lippe.
Publiziert: 17:11 Uhr
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Aktualisiert: 17:20 Uhr
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Nach vier Meisterschaftsspielen im Dress des BSV Bern zieht es Lenny Rubin zurück nach Deutschland.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Die Bundesliga ruft. Lenny Rubins Zeit beim BSV Bern ist bereits wieder zu Ende – nach vier Spielen in der Schweizer Meisterschaft mit total elf Toren. 

Rubin und der BSV haben den am 22. August unterschriebenen Vertrag aufgelöst, damit sich der Rückraumspieler mit sofortiger Wirkung für eine Saison dem TBV Lemgo Lippe hat anschliessen können. Der Tabellenneunte der Bundesliga suchte nach einem Ersatz für den schwer verletzten Kapitän Tim Suton (Kreuzbandriss/Saisonaus).

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Für den 30-Jährigen ist der Transfer zu Lemgo gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Bundesliga, die er eigentlich nicht verlassen wollte. Sechs Saisons verbrachte er bei der HSG Wetzlar, die letzten zwei Jahre dann beim TVB Stuttgart. Im Sommer 2026 war er vereinslos – bis die Zwischenlösung mit dem BSV Bern zustande kam.

BSV-Unterstützung bei Rubins Bundesliga-Wunsch

Die Berner haben dem Schweizer Nati-Spieler keine Steine in den Weg gelegt, als die Lemgoer Anfrage kam. «Uns war von Anfang an bewusst, dass Lenny weiterhin eine Anschlusslösung in der Bundesliga sucht, und wir haben ihn in diesen Bemühungen unterstützt, so gut wir konnten. Wir sind glücklich, dass sich sein grosser Traum nun doch noch erfüllt. Der Abschied schmerzt, aber die Freundschaft bleibt bestehen», erklärt BSV-Verwaltungsratspräsident Anton Gäumann.

«Ich bin dem BSV Bern von Herzen dankbar – nicht nur für die kurze, intensive Zeit und die gemeinsamen Spiele, sondern auch dafür, dass mich der Verein in meinem Ziel, nochmals in der Bundesliga zu spielen, von Anfang an unterstützt hat», sagt Rubin. «Dass sich dieser Traum jetzt doch noch erfüllt, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich riesig auf Lemgo, nehme aber viele Freundschaften mit nach Deutschland.»

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